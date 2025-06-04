Белоснежная шерсть и черная мордочка: кто такие черноносые вале и почему их все хотят

Иногда кажется, что милее щенков не существует созданий. Но только пока вы не увидите черноносую овцу из Вале. Эти животные выглядят так, будто сошли с детских книжек: белоснежная шерсть, круглая мордочка и контрастные черные пятна. Но за этой милотой скрывается уникальная история, особый характер и редкость, которая делает их настоящими звездами среди животных.

Что это за животные, как они выглядят и откуда появились, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такие черноносые вале

Эта порода имеет официальное название Valais Blacknose Sheep. Выведена в швейцарском кантоне Вале еще в XV веке и она относится к категории горных овец.

Ее выводили не ради красоты, а как выносливое животное, способное выживать в суровом альпийском климате. В результате появилась порода с необычайной устойчивостью к холоду и уникальной внешностью.

В течение многих лет предпринимались попытки скрестить этих овец с другими породами, чтобы улучшить качество мяса и шерсти, однако это не увенчалось успехом.

А в 1930-1940 годах популяция была почти уничтожена болезнями - туберкулезом и бруцеллезом. Но уже в 1962 году породу снова восстановили, ее официально признали и добавили в Швейцарскую ассоциацию овцеводства.

Особенности внешности

Их шерсть настолько густая и кудрявая, что овца напоминает сказочного персонажа. Самое характерное - полностью черная мордочка, уши, колени и копыта, которые контрастируют с молочно-белой шерстью. Добавьте к этому природную любознательность и дружелюбный характер - и вы получите животное, которое хочется обнимать часами.

Взрослые барашки могут достигать 72-78 сантиметров и весить от 70 до 125 килограммов. Поскольку черноносые вале - выставочная порода, то они имеют стандарты, как у собак. Это спиралевидные рога, широкая глубокая грудь и хорошо изогнутые ребра.

Эта порода питается преимущественно травой и как говорят заводчики, барашки имеют особую любовь к травам.

Черноносые вале (фото: Getty Images)

Где можно встретить черноносых вале

Несмотря на свою популярность в соцсетях, эта порода чрезвычайно редкая. Большинство представителей живут в Швейцарии, преимущественно в кантоне Вале.

В других странах - только в частных фермах или зоофермах с лицензией. Встретить их в дикой природе - невозможно, потому что это чисто домашняя порода.

Почему они так популярны

Интернет сделал этих овец настоящими звездами. Фото с тегом #valaisblacknosesheep набирают миллионы лайков.

Их приглашают на фотосессии, фермеры создают брендированную продукцию с их изображением, а в некоторых странах - даже очереди на покупку ягнят.

Но несмотря на ажиотаж, разведение черноносых вале до сих пор ограничено, что делает каждого представителя еще более ценным.

Черноносый вале (фото: Getty Images)

Интересные факты о вале