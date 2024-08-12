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Біллі Айліш та Red Hot Chili Peppers феєрично закрили Олімпійські ігри (відео)

Біллі Айліш (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Церемонія закриття Олімпіаді в Парижі не тільки перенеслася в інше місто, а ще й феєрично завершилася виступами світових зірок. Так, подія закінчилася не у Франції, а в США, де заспівали Біллі Айліш, гурт Red Hot Chili Peppers та Снуп Доґґ.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію закриття Олімпіади розповідає, як виступили зірки та на якій локації вони з'явилися.

Зірки на Олімпійських іграх

Так, першими в кадрі показалися Red Hot Chili Peppers. Їхня пісня пролунала ще під час того, як в Парижі з'явився Том Круз - актор "переніс" Олімпіаду до Лос-Анджелеса. 

Red Hot Chili Peppers на закритті Олімпіади (фото: Getty Images)

І потім музикантів показали на сцені. Вони виконали свій хіт "Can't Stop". Артисти були на "пляжному вайбі", спів біля океану вийшов легким та атмосферним.

 

А потім в кадрі з'явилася Айліш. Організатори Олімпіади намагалися приховувати, хто саме виступить на церемонії закриття, однак у ЗМІ та мережі вже писали, що Біллі може з'явитися на концерті. 

І це здійснилося, хоча співачка не вийшла на сцену в Парижі. Вона, як і Red Hot Chili Peppers, виступала в Лос-Анджелесі. Втім, у Біллі була інша імпровізована сцена. Зірка співала на терасі пляжного будиночка.

 

Ще одним сюрпризом став виступ Снупа Доґґа. Репер вийшов на сцену разом з Dr.Dre. Легендарні зірки запалили й подарували глядачам гарний настрой.

Снуп Доґґ (фото: Getty Images)

Артист виконав дві пісні - "Drop It Like It's Hot" та "The Next Episode". Репер був на відкритті Олімпіади, а тому його поява на закритті стала символічною. 

 

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