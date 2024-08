Біллі Айліш та Red Hot Chili Peppers феєрично закрили Олімпійські ігри (відео)

Зірки на Олімпійських іграх

Так, першими в кадрі показалися Red Hot Chili Peppers. Їхня пісня пролунала ще під час того, як в Парижі з'явився Том Круз - актор "переніс" Олімпіаду до Лос-Анджелеса.

Red Hot Chili Peppers на закритті Олімпіади (фото: Getty Images)

І потім музикантів показали на сцені. Вони виконали свій хіт "Can't Stop". Артисти були на "пляжному вайбі", спів біля океану вийшов легким та атмосферним.

А потім в кадрі з'явилася Айліш. Організатори Олімпіади намагалися приховувати, хто саме виступить на церемонії закриття, однак у ЗМІ та мережі вже писали, що Біллі може з'явитися на концерті.

І це здійснилося, хоча співачка не вийшла на сцену в Парижі. Вона, як і Red Hot Chili Peppers, виступала в Лос-Анджелесі. Втім, у Біллі була інша імпровізована сцена. Зірка співала на терасі пляжного будиночка.

Ще одним сюрпризом став виступ Снупа Доґґа. Репер вийшов на сцену разом з Dr.Dre. Легендарні зірки запалили й подарували глядачам гарний настрой.

Снуп Доґґ (фото: Getty Images)

Артист виконав дві пісні - "Drop It Like It's Hot" та "The Next Episode". Репер був на відкритті Олімпіади, а тому його поява на закритті стала символічною.