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Билл Айлиш и Red Hot Chili Peppers феерично закрыли Олимпийские игры (видео)

Билли Айлиш (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Церемония закрытия Олимпиады в Париже не только перенеслась в другой город, но и феерически завершилась выступлениями мировых звезд. Так, событие закончилось не во Франции, а в США, где спели Билли Айлиш, группа Red Hot Chili Peppers и Снуп Догг.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию закрытия Олимпиады рассказывает, как выступили звезды и на какой локации они появились.

Звезды на Олимпийских играх

Так, первыми в кадре показались Red Hot Chili Peppers. Их песня прозвучала еще во время того, как в Париже появился Том Круз - актер "перенес" Олимпиаду в Лос-Анджелес.

Red Hot Chili Peppers на закрытии Олимпиады (фото: Getty Images)

И затем музыкантов показали на сцене. Они исполнили свой хит "Can't Stop". Артисты были на "пляжном вайбе", пение у океана получилось легким и атмосферным.

 

А потом в кадре появилась Айлиш. Организаторы Олимпиады пытались скрывать, кто выступит на церемонии закрытия, однако в СМИ и сети уже писали, что Билли может появиться на концерте.

И это свершилось, хотя певица не вышла на сцену в Париже. Она, как и Red Hot Chili Peppers, выступала в Лос-Анджелесе. Впрочем, у Билли была другая импровизированная сцена. Звезда пела на террасе пляжного домика.

 

Еще одним сюрпризом стало выступление Снупа Догга. Репер вышел на сцену вместе с Dr.Dre. Легендарные звезды зажгли и подарили зрителям хорошее настроение.

Снуп Догг (фото: Getty Images)

Артист исполнил две песни - "Drop It Like It's Hot" и "The Next Episode". Репер был на открытии Олимпиады, поэтому его появление на закрытии стало символическим.

 

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