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62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та "переніс" Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Понеділок 12 серпня 2024 09:19
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62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та "переніс" Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео) Том Круз (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Церемонія закриття Олімпіади в Парижі, як і обіцяли організатори, здивувала глядачів. Просто посеред заходу на даху Станд де Франс з'явився 62-річний актор Том Круз, який "переніс" дійство в США.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію закриття Олімпіади розповідає, що зробив зірка фільму "Місія нездійснена".

Том Круз на Олімпійських іграх - як це було

Майже наприкінці заходу, коли вже оголосили, що наступна Олімпіада у 2028 році відбудеться у США, Франція передала прапор ОІ меру Лос-Анджелеса Карен Басс.

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Закриття Олімпіади (скріншот)

Здавалося, що на цьому все скоро закінчиться. Потім на сцену вийшла співачка H.E.R та виконала гімн США. І під час її виступу на даху Стад де Франс раптово з'явився Круз.

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Круз в Парижі (скріншоти)

Актор ніби став спецагентом, якого грав у фільмі "Місія нездійснена". Він спустився з даху, впевнено тримаючись за мотузки.

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Актор на Олімпіаді (скріншоти)

Після цього він взяв прапор Олімпіади та поїхав зі стадіону. Біля сцени на нього вже чекав мотоцикл.

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Том Круз на закритті Олімпіади (скріншоти)

Потім Том проїхався містом та вирушив в аеропорт. Він заїхав у літак просто на байку. І вже там стало зрозуміло, що актор планує стрибати з парашутом.

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Голлівудський актор вразив трюками (скріншот)

Круз дійсно стрибнув та приземлився просто біля легендарних літер Голлівуду у Лос-Анджелесі. На стелі з'явилися Олімпійські кільця, а потім актор передав прапор американській велосипедистці Кортні Кейт.

62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та &quot;переніс&quot; Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Закриття Олімпіади перенеслося в Лос-Анджелес (скріншот)

Усе це відбувалося під пісню гурту Red Hot Chili Peppers. Прапор провезли містом, а далі почався концерт. Трюки Круза вразили глядачів, актор показав, що зовсім не втратив форму та може похизуватися неабиякою справністю у свої 62 роки.

До слова, раніше ми розповідали, як спортсмени з України пронесли прапор на закритті Олімпіади.

Окрім цього, читайте, які медалі на Олімпійських іграх здобула Україна.

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