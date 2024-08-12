62-річний Том Круз стрибнув з парашутом та "переніс" Олімпіаду з Франції до США: це треба бачити (відео)

Церемонія закриття Олімпіади в Парижі, як і обіцяли організатори, здивувала глядачів. Просто посеред заходу на даху Станд де Франс з'явився 62-річний актор Том Круз, який "переніс" дійство в США.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію закриття Олімпіади розповідає, що зробив зірка фільму "Місія нездійснена".

Том Круз на Олімпійських іграх - як це було

Майже наприкінці заходу, коли вже оголосили, що наступна Олімпіада у 2028 році відбудеться у США, Франція передала прапор ОІ меру Лос-Анджелеса Карен Басс.

Закриття Олімпіади (скріншот)

Здавалося, що на цьому все скоро закінчиться. Потім на сцену вийшла співачка H.E.R та виконала гімн США. І під час її виступу на даху Стад де Франс раптово з'явився Круз.

Круз в Парижі (скріншоти)

Актор ніби став спецагентом, якого грав у фільмі "Місія нездійснена". Він спустився з даху, впевнено тримаючись за мотузки.

Актор на Олімпіаді (скріншоти)

Після цього він взяв прапор Олімпіади та поїхав зі стадіону. Біля сцени на нього вже чекав мотоцикл.

Том Круз на закритті Олімпіади (скріншоти)

Потім Том проїхався містом та вирушив в аеропорт. Він заїхав у літак просто на байку. І вже там стало зрозуміло, що актор планує стрибати з парашутом.

Голлівудський актор вразив трюками (скріншот)

Круз дійсно стрибнув та приземлився просто біля легендарних літер Голлівуду у Лос-Анджелесі. На стелі з'явилися Олімпійські кільця, а потім актор передав прапор американській велосипедистці Кортні Кейт.

Закриття Олімпіади перенеслося в Лос-Анджелес (скріншот)

Усе це відбувалося під пісню гурту Red Hot Chili Peppers. Прапор провезли містом, а далі почався концерт. Трюки Круза вразили глядачів, актор показав, що зовсім не втратив форму та може похизуватися неабиякою справністю у свої 62 роки.