Билл Гейтс сделал печальный прогноз про вакцину от COVID-19

Коронавирус в мире инфицировал более 2,5 миллионов человек. Человечество задается вопросом, когда же будет вакцина от COVID-19. На это дал ответ глава Microsoft Билл Гейтс. Бизнесмен сообщил, что вакцину от коронавируса не стоит ждать в ближайшее время, на ее разработку понадобится минимум год.

По словам Гейтса, если говорить о реальном сроке - то это два года.

"Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет", - сообщил Гейтс в интервью CNN.

Напомним, что миллиардер вместе со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе и разработку вакцин в семи разных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе ВОЗ, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению нового вируса.

Отметим, что некоторые люди верят в так называемую "теорию заговора", согласно которой Гейтс якобы знал о вирусе еще намного раньше. По информации некоторых СМИ, он хочет обогатиться на пандемии и установить в мире глобальную систему видеонаблюдения. Первопричиной нападок считается речь Билла Гейтса 2015 года, когда он предупреждал, что не ядерная война, а глобальная пандемия является наиболее опасной для человечества.

Как мы ранее писали, Билл Гейтс назвал дату следующей пандемии.