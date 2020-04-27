Білл Гейтс зробив сумний прогноз про вакцину від COVID-19

Коронавірус у світі інфікував більше 2,5 мільйонів чоловік. Людство задається питанням, коли ж буде вакцина від COVID-19. На це дав відповідь голова Microsoft Білл Гейтс. Бізнесмен повідомив, що вакцину від коронавірусу не варто чекати найближчим часом, на її розробку знадобиться мінімум рік.

За словами Гейтса, якщо говорити про реальний термін - то це два роки.

"Дуже складно стиснути часові рамки. В ідеальному випадку ми б вийшли на промисловий масштаб протягом одного року. Але нам може це і не вдасться, можливо, буде потрібно не менше двох років", - повідомив Гейтс в інтерв'ю CNN.

Нагадаємо, що мільярдер разом зі своєю дружиною виділили $250 млн на протидію поширенню коронавірусу, в тому числі і розробку вакцин в семи різних лабораторіях. Подружжя беруть участь у міжнародної ініціативи ВООЗ, спрямованій на прискорення розробки технологій діагностики та лікування нового вірусу.

Відзначимо, що деякі люди вірять у так звану "теорію змови", згідно з якою Гейтс нібито знав про вірус ще набагато раніше. За інформацією деяких ЗМІ, він хоче збагатитися на пандемії і встановити у світі глобальну систему відеоспостереження. Першопричиною нападок вважається мова Білла Гейтса 2015 року, коли він попереджав, що не ядерна війна, а глобальна пандемія є найбільш небезпечною для людства.

Як ми раніше писали, Білл Гейтс назвав дату наступної пандемії.