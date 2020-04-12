Билл Гейтс назвал дату следующей пандемии

Билл Гейтс о новой пандемии (коллаж: РБК-Украина)

Билл Гейтс рассказал, когда начнется следующая пандемия после коронавируса

Коронавирус в мире по состоянию на 12 апреля 2020 привел к заражению 1,8 миллиона человек. Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс уверяет, что текущая пандемия – не последняя и станет обычным явлением для всего мира. Он также рассказал, с какой частотой это явление будет появляться на планете.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс уверен, что нынешняя пандемия - не уникальное событие в истории человечества, подобные кризисы будут происходить и дальше с периодичностью примерно в 20 лет. Об этом сообщает Financial Times.

По его мнению, пандемии неизбежны из-за размытых границ и глобальной мобильности.

"Если бы мировые лидеры и законодатели оказались должным образом подготовлены к ситуации, расходы на предотвращение кризиса могли бы быть ниже на многие триллионы долларов. В будущем правительства должны держать наготове диагностические инструменты, обширные библиотеки антивирусов и системы раннего оповещения", - заявил Гейтс.

Также Билл Гейтс отмечает, что Америка сможет восстановиться после эпидемии коронавируса только к 2021 году. При этом полный отказ от карантинных мер в мире будет возможен только после проведения массовой вакцинации.

Также бизнесмен заявил, что текущая пандемия приведет к углублению социального расслоения, так как переход на дистанционное образование ухудшит доступ к знаниям для детей из малоимущих семей.

"Некоторые школы и вузы смогут перейти на дистанционное обучение, но далеко не у всех учащихся - особенно из малоимущих семей - есть подходящие для занятий устройства и интернет. Это еще больше усилит социальное расслоение", - считает Гейтс.

Напомним, что ранее эксперт поделился неутешительным прогнозом относительно эффективности карантинных мер.