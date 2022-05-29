Билл Гейтс рассказал об угрозе новой пандемии и назвал сценарии

Билл Гейтс считает, что миру может угрожать новая пандемия в ближайшие 20 лет. Вероятность очередной тотальной эпидемии природного происхождения американский миллиардер, филантроп и основатель компании Microsoft оценивает на 50%, а причиной могут быть климатические изменения.
Об этом передает испанское издание elDiario.es.
В ходе своего визита в Мадрид Гейтс, опубликовавший недавно книгу "Как предотвратить следующую пандемию", в интервью высказался о рисках новой масштабной эпидемии и возможностях для человечества ее избежать.
"Это может быть рождено от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса… И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые знания о том, как очень быстро получить лечение и вакцину", - рассказал меценат.
При этом Гейтс описал и вероятные иные сценарии и причины возникновения пандемии. А именно - искусственного и природного происхождения.
"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно", - говорит он.
Также "виновницей" появления нового опасного вируса может быть и природа.
"Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Вот почему я подсчитал, что существует 50% вероятность того, что в ближайшие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения, как следствие изменения климата", - озвучил мнение Билл Гейтс.
Говоря о шагах для предотвращения пандемии миллиардер обращает внимание на важность включения подобных рисков в программы по здравоохранению мировыми правительствами, чтобы быть в постоянной готовности к защите своих граждан.
В частности, Гейтс предлагает создать Глобальную группу реагирования на эпидемии и мобилизации - своеобразную международную противовирусную "пожарную команду", а также увеличить бюджет Всемирной организации здравоохранения на 25%
"Я считаю, что из всей этой ужасной трагедии, которой стала пандемия Covid-19, должны быть вложены большие средства, чтобы гарантировать, что это не повторится. Человеческая цена в виде смертей была равна мировой войне. И мы должны говорить обо всем, что мы сделали неправильно, о том, какие инструменты нам понадобятся в будущем и как не ослабить бдительность...
...Люди умирают, потому что им легче цепляться за простую теорию о "Злом Докторе", чем признать сложный факт, что это биология", - рассказал Гейтс.
Напомним, ранее Билл Гейтс рассказал, как избежать климатической катастрофы, и высказался о необходимости нового способа ведения бизнеса.
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