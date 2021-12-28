Нужен новый способ ведения бизнеса: Билл Гейтс рассказал, как избежать климатической катастрофы
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, как человечеству избежать климатической катастрофы. По его словам, для этого нужно изменить способ ведения бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Билла Гейтса для журнала Wired.
Как пояснил Гейтс, для того, чтобы избежать катастрофических изменений климата, уже сейчас нужно перейти на новые способы выращивания пищи, изготовления вещей, передвижения, производства электроэнергии, отопления и охлаждения зданий. Все это нужно делать без выбросов парниковых газов.
"Миру сейчас нужна новая, "чистая" промышленная революция, чтобы мы могли достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это амбициозная цель, но она достижима",- отметил он в статье.
Гейтс отметил, что в 2022 году должны произойти три вещи, которые ускорят переход к чистой экономике.
- Первая - борьба с изменениями климата останется главным приоритетом человечества.
- Вторая - топ-компании и политические лидеры по всему миру займутся конкретными планами для ликвидации выбросов;
- Третья - инвесторы начнут вкладываться в "чистые" продукты и технологии, а правительства и частный сектор создадут возможности для построения "чистого" рынка.
"Я с нетерпением жду следующего года, и я верю, что мы только в начале революции, которая будет основываться на следующем поколении чистых технологий. Предыдущие задачи не могут быть большими, но семена "чистой" экономики сеются по всему миру", - резюмировал основатель Microsoft.
Напомним, в этом году в мире зафиксировали первый масштабный голод, связанный с изменениями климата.