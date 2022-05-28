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Оспа обезьян будет в Украине: главный санврач объяснил, возможна ли эпидемия

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 14:55
Оспа обезьян будет в Украине: главный санврач объяснил, возможна ли эпидемия Фото: Оспа обезьян будет в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Оспа обезьян проникнет в Украину, но вспышки заболевания здесь не будет.

Об этом сообщил "Суспильному" главный санитарный врач Игорь Кузин.

Санврач уверен, что для того, чтобы заразиться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, и болезнь не передается так быстро, как коронавирус.

"Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или С, например, кровью, или с каким-то биологическим материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при ковиде", - добавил Кузин.

Сейчас в мире есть четкие инструкции, как бороться с инфекцией.

"Алгоритм очень похож по ковиду. И в течение инкубационного периода и в течение самой болезни эти люди должны находиться в учреждении здравоохранения. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды, для людей и в том числе он не является инфекционным для них", - добавил Кузин.

В Украине вполне возможны случаи этого заболевания.

"Но мы действительно точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что надо применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", - подчеркнул он.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, кто виноват в распространении оспы обезьян.

Также ранее мы писали о том, что ВОЗ зафиксировала более 100 больных с обезьяньей оспой в Европе и Северной Америке.

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Оспа обезьян
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