Білл Гейтс розповів про загрозу нової пандемії та назвав сценарії

В ході свого візиту в Мадрид Гейтс, який опублікував нещодавно книгу "Як запобігти наступній пандемії", в інтерв'ю висловився про ризики нової масштабної епідемії та можливості для людства її уникнути.

"Це може бути народжене від вірусу, який ми вже знаємо. Це може бути різновид грипу, інший тип коронавірусу... і це, принаймні, дозволило б нам мати деякі знання про те, як дуже швидко отримати лікування і вакцину", - розповів меценат.

Природне чи штучне походження нового вірусу

При цьому Гейтс описав і ймовірні інші сценарії та причини виникнення пандемії. А саме - штучного і природного походження.

"Це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його і навмисно поширив. Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його в різних місцях одночасно", - говорить він.

Також "винуватицею" появи нового небезпечного вірусу може бути і природа.

"Людське населення зростає, і ми вторгаємося у все нові й нові екосистеми. Ось чому я підрахував, що існує 50% ймовірність того, що в найближчі 20 років у нас буде пандемія природного походження, як наслідок зміни клімату", - озвучив думку Білл Гейтс.

Як запобігти новій пандемії

Говорячи про кроки для запобігання пандемії мільярдер звертає увагу на важливість включення подібних ризиків в програми з охорони здоров'я світовими урядами, щоб бути в постійній готовності до захисту своїх громадян.

Зокрема, Гейтс пропонує створити Глобальну групу реагування на епідемії та мобілізації - своєрідну міжнародну противірусну "пожежну команду", а також збільшити бюджет Всесвітньої організації охорони здоров'я на 25%

"Я вважаю, що з усієї цієї жахливої трагедії, якою стала пандемія Covid-19, повинні бути вкладені великі кошти, щоб гарантувати, що це не повториться. Людська ціна у вигляді смертей дорівнювала світовій війні. І ми маємо говорити про все, що ми зробили неправильно, про те, які інструменти нам знадобляться в майбутньому і як не послабити пильність...

...Люди вмирають, тому що їм легше чіплятися за просту теорію про "Злого доктора", ніж визнати складний факт, що це біологія", - розповів Гейтс.