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Білий манікюр не виходить із моди: ідеї стильних дизайнів на осінь 2024

Білий манікюр на осінь 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Для кожної дівчини важливо виглядати на всі 100%: стильні речі, модне взуття, аксесуари, зачіска, легкий макіяж та доглянуті нігті. Деякі модниці вважають за краще вибирати тільки ті відтінки манікюру, які знаходяться в трендах, тоді як інші полюбляють класику.

РБК-Україна (проект Styler) зробило для вас добірку з нейл-артом у білих відтінках, який буде актуальним завжди.

Однотонний нігті - це класика наших днів, яка вже багато років не виходить із моди і чудово поєднується з різними трендами. Якщо ви любите такий манікюр - зробіть покриття за допомогою білого гель-лаку. Урізноманітнити такий нейл-арт можна камінчиками або стразами на 1-2 нігтях.

Білий манікюр (фото: instagram.com/_nailkorner_)

Стильний варіант (фото: instagram.com/nails.by.deni_)

Також білий нейл-арт можна урізноманітнити стемпінгом - тобто перенести на ніготь за допомогою штампу малюнок із трафарету.

Стемпінг на нігтях (фото: instagram.com/glossyboxuk)

Білий манікюр із дизайном (фото: instagram.com/andra.valentina.nailtrainer)

Ще один варіант білого манікюру - напівпрозоре покриття. Доповнити його можна дизайном із золотистою фольгою на одному або кількох нігтях.

Напівпрозорий білий манікюр (фото: instagram.com/andra.valentina.nailtrainer)

Варіант із фольгою (фото: instagram.com/_nails_by_nur)

Для святкового заходу пригляньте дизайн під назвою молочний френч. Як відомо, класичний французький манікюр створюють так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. У цьому випадку основу покривають напівпрозорим білим відтінком, а кінчик - більш насиченим.

Білий френч (фото: instagram.com/secret.mani)

На довгих нігтях гарно виглядатиме біле покриття з дрібними шиммерними блискітками. Такий дизайн підійде як на кожен день, так і на свято або вечірку.

Білий нейл-арт із блискітками (фото: instagram.com/sedaaydin.nailbar)

Також у трендах 2024 - нігті кольору металік або, як їх ще називають, хром та "глазурований пончик".

Нігті хром (фото: instagram.com/kyynte_buduaar)

Хромовані нігті білого кольору обов'язково привернуть увагу як у повсякденному житті, так і на вечірці. Для того щоб зробити такий ефект, необхідно покрити нігті гель-лаком, а зверху нанести спеціальну пудру або, як її ще називають, втирку.

Стильний манікюр (фото: instagram.com/1999houseofnailsnz)

Ще один стильний дизайн у білому відтінку - мармуровий манікюр, який ще називають "водним" або "акварельним" завдяки особливій техніці нанесення гель-лаку на нігтьову пластину за допомогою рідини. Візерунки водного манікюру завжди унікальні і справді схожі на натуральний камінь.

Мармуровий манікюр (фото: instagram.com/gel.bymegan)

Раніше ми розповіли, як виглядає модний чорний манікюр на осінь 2024 року.

Також дізнайтеся, який відтінок гель-лаку вважають гарячим трендом сезону.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-індустрії та студій: nailkorner, nails.by.deni, glossyboxuk, andra.valentina.nailtrainer, nails_by_nur, secret.mani, sedaaydin.nailbar, kyynte_buduaar, 1999houseofnailsnz, gel.bymegan.

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