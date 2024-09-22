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Белый маникюр не выходит из моды: идеи стильных дизайнов на осень 2024

Белый маникюр на осень 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Для каждой девушки важно выглядеть на все 100%: стильные вещи, модная обувь, аксессуары, прическа, легкий макияж и ухоженные ногти. Некоторые модницы предпочитают выбирать только те оттенки маникюра, которые находятся в трендах, тогда как другие любят классику.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с нейл-артом в белых оттенках, который будет актуален всегда.

Однотонный ногти - это классика наших дней, которая уже много лет не выходит из моды и прекрасно сочетается с различными трендами. Если вы любите такой маникюр - сделайте покрытие с помощью белого гель-лака. Разнообразить такой нейл-арт можно камнями или стразами на 1-2 ногтях.

Белый маникюр (фото: instagram.com/_nailkorner_)

Стильный вариант (фото: instagram.com/nails.by.deni_)

Также белый нейл-арт можно разнообразить стемпингом - то есть перенести на ноготь при помощи штампа рисунок с трафарета.

Стемпинг на ногтях (фото: instagram.com/glossyboxuk)

Белый маникюр с дизайном (фото: instagram.com/andra.valentina.nailtrainer)

Еще один вариант белого маникюра - полупрозрачное покрытие. Дополнить его можно дизайном с золотистой фольгой на одном или нескольких ногтях.

Полупрозрачный белый маникюр (фото: instagram.com/andra.valentina.nailtrainer)

Вариант с фольгой (фото: instagram.com/_nails_by_nur)

Для праздничного мероприятия присмотрите дизайн под названием молочный френч. Как известно, классический французский маникюр создают следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. В этом случае покрывают основу полупрозрачным белым оттенком, а кончик - более насыщенным.

Белый френч (фото: instagram.com/secret.mani)

На длинных ногтях красиво будет смотреться белое покрытие с мелкими шиммерными блестками. Такой дизайн подойдет как на каждый день, так и на праздник или вечеринку.

Белый нейл-арт с блестками (фото: instagram.com/sedaaydin.nailbar)

Также в трендах 2024 - ногти цвета металлик или, как их еще называют, хром и "глазированный пончик".

Ногти хром (фото: instagram.com/kyynte_buduaar)

Хромированные ногти белого цвета обязательно привлекут внимание как в повседневной жизни, так и на вечеринке. Для того, чтобы сделать такой эффект, следует покрыть ногти гель-лаком, а сверху нанести специальную пудру или, как ее еще называют, втирку.

Стильный маникюр (фото: instagram.com/1999houseofnailsnz)

Еще один стильный дизайн в белом оттенке - мраморный маникюр, который еще называют "водным" или "акварельным" благодаря особой технике нанесения гель-лака на ногтевую пластину при помощи жидкости. Узоры водного маникюра всегда уникальны и действительно похожи на натуральный камень.

Мраморный маникюр (фото: instagram.com/gel.bymegan)

Ранее мы рассказали, как выглядит модный черный маникюр на осень 2024 года.

Также узнайте, какой оттенок гель-лака считают горячим трендом сезона.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: nailkorner, nails.by.deni, glossyboxuk, andra.valentina.nailtrainer, nails_by_nur, secret.mani, sedaaydin.nailbar, kyynte_buduaar, 1999houseofnailsnz, gel.bymegan.

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