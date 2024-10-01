Білий чи коричневий: ось який рис найкорисніший для здоров'я

У всьому світі рис є основним зерном, яке використовувалося протягом століть у кулінарії. Рис є одним із найуніверсальніших зерен на ринку завдяки своєму м’якому смаку та пухкій текстурі. Коричневий рис позиціонують як корисніший для здоров'я ніж білий. Варто знати, чи справді це так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Раніше ми повідомляли, що потрібно додати в рис, щоб він не прилипав до каструлі.
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