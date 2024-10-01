UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий чи коричневий: ось який рис найкорисніший для здоров'я

Який рис корисніший для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У всьому світі рис є основним зерном, яке використовувалося протягом століть у кулінарії. Рис є одним із найуніверсальніших зерен на ринку завдяки своєму м’якому смаку та пухкій текстурі. Коричневий рис позиціонують як корисніший для здоров'я ніж білий. Варто знати, чи справді це так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Переваги та недоліки коричневого рису

Що відомо про білий рис

Читайте РБК-Україна в Google News
рисЗдорова їжаЗдоров'я