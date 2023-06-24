Чому насправді рис потрібно мити перед варінням: не усі знають причину

Зазвичай невід'ємним етапом приготування рису для багатьох є його промивання. Це допомагає знизити кількість крохмалю. Про це свідчить каламутна вода, який залишається в мутній воді.

Про це йдеться у результатах дослідження на Conversation.

Що станеться з рисом після промивання

У дослідженні вчені порівнювали вплив промивання на клейкість і твердість трьох різних видів рису. Зокрема, випробували клейкий рис, середньозернистий і басматі.

Виявилося, що промивання будь-якої кількості разів не вплинуло на клейкість і твердість рису. Клейкість була спричинена не поверхневим крохмалем (амілозою), а іншим крохмалем (амілопектином). Він вимивається з рисового зерна в процесі приготування. Кількість крохмалю залежить від сорту рису.

Тому саме від сорту, а не від кількості промивок залежить ступінь липкості.

Чи можна прибрати усі бактерії

Під час промивання бактерій позбутися не можна. У процесі приготування всі вони загинуть незалежно від того, мили ви рис до цього чи ні.

Якщо надовго залишити рис у теплій кімнаті, бактерії активуються і починають розмножуватися.

З’являються токсини, які неможливо знешкодити під час приготування їжі або повторного нагрівання. Токсини можуть спричиняти важкі шлунково-кишкові захворювання. Тому довго зберігати промитий або приготований рис за кімнатної температури не можна.

Для чого насправді потрібно промивати рис

Однією з причин є змивання залишків пилу, а також комах. Це потрібно робити, адже ви не знаєте, за яких умов рис фасувався.

Також, у зв’язку з інтенсивним використанням пластику в ланцюжку постачання харчових продуктів, його неодноразово знаходили і в рисі. А процес миття змиває до 20 відсотків пластику з сирого рису.

У чому користь рису

У відвареному рисі міститься 2,6 грама жирів і всього 120 калорій на 100 грамів продукту. Також він багатий на вітаміни групи B, що необхідні для нервової системи, калій, марганець, цинк магній та фосфор.

Рис легко засвоюється і корисний при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. При гострому гастриті рекомендуються рідкі рисові каші на воді.

Кому не можна їсти рис

Людям, схильним до запорів, рис не слід вживати частіше, ніж двічі на тиждень. А при наявності ожиріння рис слід і зовсім виключити.

Повністю здоровій людині можна з'їдати не більше 200 грамів відвареного рису на день.