Чому насправді рис потрібно мити перед варінням: не усі знають причину
Зазвичай невід'ємним етапом приготування рису для багатьох є його промивання. Це допомагає знизити кількість крохмалю. Про це свідчить каламутна вода, який залишається в мутній воді.
Про це йдеться у результатах дослідження на Conversation.
Що станеться з рисом після промивання
У дослідженні вчені порівнювали вплив промивання на клейкість і твердість трьох різних видів рису. Зокрема, випробували клейкий рис, середньозернистий і басматі.
Виявилося, що промивання будь-якої кількості разів не вплинуло на клейкість і твердість рису. Клейкість була спричинена не поверхневим крохмалем (амілозою), а іншим крохмалем (амілопектином). Він вимивається з рисового зерна в процесі приготування. Кількість крохмалю залежить від сорту рису.
Тому саме від сорту, а не від кількості промивок залежить ступінь липкості.
Чи можна прибрати усі бактерії
Під час промивання бактерій позбутися не можна. У процесі приготування всі вони загинуть незалежно від того, мили ви рис до цього чи ні.
Якщо надовго залишити рис у теплій кімнаті, бактерії активуються і починають розмножуватися.
З’являються токсини, які неможливо знешкодити під час приготування їжі або повторного нагрівання. Токсини можуть спричиняти важкі шлунково-кишкові захворювання. Тому довго зберігати промитий або приготований рис за кімнатної температури не можна.
Для чого насправді потрібно промивати рис
Однією з причин є змивання залишків пилу, а також комах. Це потрібно робити, адже ви не знаєте, за яких умов рис фасувався.
Також, у зв’язку з інтенсивним використанням пластику в ланцюжку постачання харчових продуктів, його неодноразово знаходили і в рисі. А процес миття змиває до 20 відсотків пластику з сирого рису.
У чому користь рису
У відвареному рисі міститься 2,6 грама жирів і всього 120 калорій на 100 грамів продукту. Також він багатий на вітаміни групи B, що необхідні для нервової системи, калій, марганець, цинк магній та фосфор.
Рис легко засвоюється і корисний при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. При гострому гастриті рекомендуються рідкі рисові каші на воді.
Кому не можна їсти рис
Людям, схильним до запорів, рис не слід вживати частіше, ніж двічі на тиждень. А при наявності ожиріння рис слід і зовсім виключити.
Повністю здоровій людині можна з'їдати не більше 200 грамів відвареного рису на день.
Раніше ми повідомляли, які продукти треба їсти, щоб прожити довше.
Також ми писали, яка каша покращує зір та якість шкіри, а коштує зовсім дешево.