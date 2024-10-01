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Белый или коричневый: вот какой рис самый полезный для здоровья

Какой рис более полезен для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во всем мире рис является основным зерном, которое использовалось на протяжении веков в кулинарии. Рис является одним из самых универсальных зерен на рынке благодаря своему мягкому вкусу и рыхлой текстуре. Коричневый рис позиционируют как более полезный для здоровья, чем белый. Следует знать, действительно ли это так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Преимущества и недостатки коричневого риса

Что известно о белом рисе

 

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рисЗдоровая едаЗдоровье