Білий чи коричневий: ось який рис найкорисніший для здоров'я

У всьому світі рис є основним зерном, яке використовувалося протягом століть у кулінарії. Рис є одним із найуніверсальніших зерен на ринку завдяки своєму м’якому смаку та пухкій текстурі. Коричневий рис позиціонують як корисніший для здоров'я ніж білий. Варто знати, чи справді це так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Порівняння поживних речовин

Незважаючи на різницю в кольорі, білий і коричневий рис походять з однієї рослини. Різниця між білим і коричневим рисом полягає в способі обробки.

Коричневий рис відомий як цільне зерно, тобто він містить висівки та зародок. А вони містять клітковину, вітаміни та антиоксиданти. Однією з проблем, пов’язаних зі споживанням білого рису замість коричневого, є те, що ви втрачаєте поживні речовини, які містяться у висівках і зародках.

Білий рис відрізняється тим, що висівки та зародок були видалені. Ось чому він може бути м’якшим під час приготування, і його легше їсти. Крім того, приготування займає менше часу.

Як білий, так і коричневий рис мають відносно однакові харчові цінності з невеликим вмістом жиру та високим вмістом вуглеводів. Коричневий рис містить трохи більше клітковини - на 1 склянку 3 грами, порівняно з білим рисом, який містить 2 г.

Переваги та недоліки коричневого рису

В останні роки переваги включення цільнозернових продуктів у раціон стали загальновідомими. Вживання коричневого рису є одним із найпростіших способів включити цільні зерна у раціон.

Доведено, що цільні зерна, такі як коричневий рис, потенційно знижують рівень цукру в крові, що може знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

Коричневий рис також має нижчий глікемічний індекс, ніж білий. Глікемічний індекс - це система ранжирування вуглеводів на основі їх впливу на рівень глюкози в крові.

Клітковина є важливою поживною речовиною для підвищення насичення після їжі, тобто відчуття ситості та задоволення. Вона також пов’язана зі здоровою підтримкою ваги.

Однак існують також потенційні ризики. Деякі сорти коричневого рису можуть містити більш високий рівень неорганічного миш’яку - токсичної речовини, яка може становити ризик для здоров’я, якщо споживати її у великих кількостях протягом тривалого часу.

Цей ризик можна мінімізувати, змінюючи свій раціон, щоб включити інші цільні зерна. Загалом можна відчувати дискомфорт у травленні, оскільки коричневий рис менш оброблений і, отже, більш волокнистий, ніж білий.

Слід також зазначити, що коричневий рис містить фітинову кислоту, яка, хоча й потенційно корисна, але може перешкоджати засвоєнню організмом як цинку, так і заліза. Замочування коричневого рису у воді може допомогти уникнути цього.

Що відомо про білий рис

Білий рис містить клітковину та поживні речовини, такі як вітаміни групи B.

Наприклад, 1 чашка звареного білого рису містить приблизно 21% добової норми ніацину (вітамін В3).

Однією з причин, чому люди звертаються до білого рису, є те, що він легше засвоюється, ніж коричневий. Ця легкість перетравлення пояснюється природно низьким вмістом клітковини в білому рисі.

Крім того, приготування білого рису займає менше часу, ніж коричневого.

Білий рис може містити дещо нижчий рівень антиоксидантів, ніж коричневий, через спосіб обробки. Антиоксиданти в коричневому рисі можуть допомогти запобігти низці хронічних захворювань.

Коричневий чи білий рис корисніший

Немає остаточної відповіді на те, який вид рису корисніший. Обидва види рису походять з однієї рослини, і всі відмінності виникають у процесі обробки.

Білий рис є основним продуктом харчування в багатьох культурах у всьому світі і часто входить до складу різних традиційних страв. Коричневий рис має унікальну текстуру, яка добре поєднується з багатьма продуктами. І те, і інше може бути частиною збалансованої та здорової дієти.