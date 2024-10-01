Белый или коричневый: вот какой рис самый полезный для здоровья

Во всем мире рис является основным зерном, которое использовалось на протяжении веков в кулинарии. Рис является одним из самых универсальных зерен на рынке благодаря своему мягкому вкусу и рыхлой текстуре. Коричневый рис позиционируют как более полезный для здоровья, чем белый. Следует знать, действительно ли это так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Сравнение питательных веществ

Несмотря на разницу в цвете, белый и коричневый рис происходят из одного растения. Разница между белым и коричневым рисом заключается в способе обработки.

Коричневый рис известен как цельное зерно, то есть содержит отруби и зародыш. Они содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты. Одной из проблем, связанных с потреблением белого риса вместо коричневого, является то, что вы теряете питательные вещества, содержащиеся в отрубях и зачатках.

Белый рис отличается тем, что отруби и зародыш были удалены. Вот почему он может быть более мягким во время приготовления, и его легче есть. Кроме того, приготовление занимает меньше времени.

Как белый, так и коричневый рис имеют одинаковые пищевые ценности с небольшим содержанием жира и высоким содержанием углеводов. Коричневый рис содержит чуть больше клетчатки - на 1 стакан 3 г, по сравнению с белым рисом, который содержит 2 г.

Преимущества и недостатки коричневого риса

В последние годы преимущества включения цельнозерновых продуктов в рацион стали общеизвестными. Употребление коричневого риса является одним из самых простых способов включить цельные зерна в рацион.

Доказано, что цельные зерна, такие как коричневый рис, потенциально снижают уровень сахара в крови, что может снизить риск диабета 2 типа.

Коричневый рис также имеет более низкий гликемический индекс, чем белый. Гликемический индекс - это система ранжирования углеводов на основе их влияния на уровень глюкозы в крови.

Клетчатка является важным питательным веществом для повышения насыщения после еды, то есть ощущение сытости и удовольствия. Она также связана со здоровым поддержанием веса.

Однако существуют также потенциальные риски. Некоторые сорта коричневого риса могут содержать более высокий уровень неорганического мышьяка - токсичного вещества, которое может представлять риск для здоровья, если потреблять его в больших количествах в течение длительного времени.

Этот риск можно минимизировать, изменяя свой рацион, чтобы включить другие цельные зерна. В общем, можно чувствовать дискомфорт в пищеварении, поскольку коричневый рис менее обработан и, следовательно, более волокнистый, чем белый.

Следует отметить, что коричневый рис содержит фитиновую кислоту, которая, хотя и потенциально полезна, но может препятствовать усвоению организмом как цинка, так и железа. Замачивание коричневого риса в воде может помочь избежать этого.

Что известно о белом рисе

Белый рис содержит клетчатку и питательные вещества, такие как витамины группы B.

К примеру, 1 чашка сваренного белого риса содержит примерно 21% суточной нормы ниацина (витамин В3).

Одной из причин, почему люди обращаются к белому рису, является то, что он легче усваивается, чем коричневый. Эта легкость переваривания объясняется естественно низким содержанием клетчатки в белом рисе.

Кроме того, приготовление белого риса занимает меньше времени, чем коричневого.

Белый рис может содержать несколько более низкий уровень антиоксидантов, чем коричневый, из-за способа обработки. Антиоксиданты в коричневом рисе могут помочь предотвратить ряд хронических заболеваний.

Коричневый или белый рис более полезен

Нет окончательного ответа на то, какой вид риса более полезен. Оба вида риса происходят из одного растения, и все отличия возникают в процессе обработки.

Белый рис является основным продуктом питания во многих культурах по всему миру и часто входит в состав различных традиционных блюд. Коричневый рис имеет уникальную текстуру, которая хорошо сочетается со многими продуктами. И то и другое может быть частью сбалансированной и здоровой диеты.