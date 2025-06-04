Білі кросівки жовтіють після прання? 5 перевірених способів це виправити

Білі кросівки - це класика, яка ніколи не виходить із моди. Але варто один раз неправильно їх попрати - і замість елегантної пари ви отримуєте пожовкле взуття з плямами та розводами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому кросівки жовтіють після прання, як цього уникнути та які є домашні методи відновлення білосніжного вигляду.
Жовті плями після прання виникають не лише через неправильний догляд. Існує щонайменше чотири основні причини:
Цей аптечний засіб має чудові відбілювальні властивості.
Якщо ефект недостатній, наступного разу використайте більше перекису і менше води. Після процедури ретельно промийте кросівки холодною водою. Перекис не тільки освітлює, а й дезінфікує матеріал, що стане додатковим плюсом.
Якщо перекису під рукою немає, не біда. Змішайте 2 столові ложки харчової соди з соком половини лимона до отримання густої пасти. Нанесіть її на пожовклі ділянки та залиште на 15-20 хвилин.
Після цього змийте теплою водою і просушіть кросівки в тіні. Такий спосіб підходить як для текстилю, так і для гумових елементів. Лимонна кислота діє м’яко, тому шкоди матеріалу не завдасть.
Оцет - ще один простий спосіб. Змішайте білий оцет з водою у рівних пропорціях. Нанесіть розчин на тканину кросівок і залиште на пів години. Оцет проникає глибоко у волокна, виводить плями та одночасно усуває неприємні запахи.
Після цього обов’язково добре прополощіть взуття та залиште висихати при кімнатній температурі в провітрюваному приміщенні, але без доступу сонця.
Для цього способу знадобиться звичайна біла зубна паста без абразивних частинок і барвників. Нанесіть її на вологу тканину і коловими рухами втирайте у пожовклі місця за допомогою старої зубної щітки.
Залиште пасту на 10-15 хвилин, потім повторно обробіть щіткою і змийте залишки прохолодною водою. Цей метод також добре працює для очищення підошви - вона знову стане білою та охайною.
Профілактика - найкращий метод збереження білосніжних кросівок. Щоб уникнути проблем після прання:
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Cleanipedia, Sante +, Better Homes and Gardens.