Белые кроссовки желтеют после стирки? 5 проверенных способов это исправить

Белые кроссовки - это классика, которая никогда не выходит из моды. Но стоит один раз неправильно их постирать - и вместо элегантной пары вы получаете пожелтевшую обувь с пятнами и разводами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему кроссовки желтеют после стирки, как этого избежать и какие есть домашние методы восстановления белоснежного вида.
Желтые пятна после стирки возникают не только из-за неправильного ухода. Существует как минимум четыре основные причины:
Это аптечное средство обладает превосходными отбеливающими свойствами.
Если эффект недостаточен, в следующий раз используйте больше перекиси и меньше воды. После процедуры тщательно промойте кроссовки холодной водой. Перекись не только осветляет, но и дезинфицирует материал, что станет дополнительным плюсом.
Если перекиси под рукой нет, не беда. Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с соком половины лимона до получения густой пасты. Нанесите ее на пожелтевшие участки и оставьте на 15-20 минут.
После этого смойте теплой водой и просушите кроссовки в тени. Такой способ подходит как для текстиля, так и для резиновых элементов. Лимонная кислота действует мягко, поэтому вреда материалу не нанесет.
Уксус - еще один простой способ. Смешайте белый уксус с водой в равных пропорциях. Нанесите раствор на ткань кроссовок и оставьте на полчаса. Уксус проникает глубоко в волокна, выводит пятна и одновременно устраняет неприятные запахи.
После этого обязательно хорошо прополощите обувь и оставьте высыхать при комнатной температуре в проветриваемом помещении, но без доступа солнца.
Для этого способа понадобится обычная белая зубная паста без абразивных частиц и красителей. Нанесите ее на влажную ткань и круговыми движениями втирайте в пожелтевшие места с помощью старой зубной щетки.
Оставьте пасту на 10-15 минут, затем повторно обработайте щеткой и смойте остатки прохладной водой. Этот метод также хорошо работает для очистки подошвы - она снова станет белой и опрятной.
Профилактика - лучший метод сохранения белоснежных кроссовок. Чтобы избежать проблем после стирки:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Sante +, Better Homes and Gardens.