Белые кроссовки желтеют после стирки? 5 проверенных способов это исправить
Белые кроссовки - это классика, которая никогда не выходит из моды. Но стоит один раз неправильно их постирать - и вместо элегантной пары вы получаете пожелтевшую обувь с пятнами и разводами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему кроссовки желтеют после стирки, как этого избежать и какие есть домашние методы восстановления белоснежного вида.
Почему появляется желтизна
Желтые пятна после стирки возникают не только из-за неправильного ухода. Существует как минимум четыре основные причины:
- Жесткая вода содержит соли кальция и магния, которые вступают в реакцию с синтетическими материалами - это особенно касается полиуретана и текстильной сетки.
- Горячая вода только усиливает эту реакцию, ускоряя процессы окисления, в результате чего образуются пигменты, оставляющие желтые следы.
- Плохо выполосканное моющее средство - одна из самых частых причин. Частицы порошка остаются в швах, складках и при сушке могут вступить в реакцию с волокнами ткани.
- Солнце - враг белых кроссовок. Сушка под прямыми лучами запускает окислительные процессы, которые буквально "впекают" желтизну в материал.
Перекись водорода
Это аптечное средство обладает превосходными отбеливающими свойствами.
- Смешайте перекись водорода с водой в пропорции 1:1.
- С помощью ватного диска или ткани нанесите раствор на проблемные участки.
- Оставьте на 20-30 минут.
Если эффект недостаточен, в следующий раз используйте больше перекиси и меньше воды. После процедуры тщательно промойте кроссовки холодной водой. Перекись не только осветляет, но и дезинфицирует материал, что станет дополнительным плюсом.
Лимонный сок и сода
Если перекиси под рукой нет, не беда. Смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с соком половины лимона до получения густой пасты. Нанесите ее на пожелтевшие участки и оставьте на 15-20 минут.
После этого смойте теплой водой и просушите кроссовки в тени. Такой способ подходит как для текстиля, так и для резиновых элементов. Лимонная кислота действует мягко, поэтому вреда материалу не нанесет.
Белая обувь нуждается в постоянном уходе, чтобы цвет оставался свежим (фото: Freepik.com)
Белый уксус
Уксус - еще один простой способ. Смешайте белый уксус с водой в равных пропорциях. Нанесите раствор на ткань кроссовок и оставьте на полчаса. Уксус проникает глубоко в волокна, выводит пятна и одновременно устраняет неприятные запахи.
После этого обязательно хорошо прополощите обувь и оставьте высыхать при комнатной температуре в проветриваемом помещении, но без доступа солнца.
Зубная паста
Для этого способа понадобится обычная белая зубная паста без абразивных частиц и красителей. Нанесите ее на влажную ткань и круговыми движениями втирайте в пожелтевшие места с помощью старой зубной щетки.
Оставьте пасту на 10-15 минут, затем повторно обработайте щеткой и смойте остатки прохладной водой. Этот метод также хорошо работает для очистки подошвы - она снова станет белой и опрятной.
Как предупредить появление желтых пятен
Профилактика - лучший метод сохранения белоснежных кроссовок. Чтобы избежать проблем после стирки:
- Стирайте вручную или в машинке на деликатном режиме при температуре не выше 30°C.
- Всегда снимайте шнурки и вынимайте стельки перед стиркой.
- Используйте мягкий гель или жидкое средство без агрессивных компонентов.
- После стирки набейте обувь бумажными полотенцами и оберните ими снаружи - это поможет убрать остатки влаги.
- Сушите только в тени, в хорошо проветриваемом месте, например, на подоконнике с северной стороны.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Sante +, Better Homes and Gardens.