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Білі джинси та яскраві кросівки: Надя Дорофєєва показала трендовий образ на весну

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Білі джинси - трендовий елемент гардероба. Вони створюють цікавий образ з яскравими кросівками, який ідеально підходить для весни 2025 року. Цей стильний і яскравий комплект підкреслює як комфорт, так і сучасний підхід до моди, поєднуючи класику з елементами вуличного стилю.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як білі джинси стилізує популярна співачка Надя Дорофєєва.

Чому цей образ трендовий

2025 року білі джинси в тренді завдяки своїй здатності поєднуватися з будь-якими кольорами та стилями - від casual до більш елегантних.

Водночас кросівки яскравих кольорів - це ідеальне доповнення для створення динамічного та сучасного образу. У 2025 році взуття з яскравими акцентами знову на піку популярності, адже вони додають індивідуальності в будь-яке вбрання. Кросівки на платформі, з неоновими відтінками або візерунками стають стильним акцентом.

Надя Дорофєєва показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Білі джинси і яскраві кросівки створюють баланс між розслабленістю і креативністю, роблячи їх чудовим вибором для прогулянок містом, зустрічей з друзями або casual-виходів.

Крім того, білі джинси і яскраве взуття ідеально передають атмосферу весни - світлі, свіжі кольори та енергія нового сезону. Такий образ ідеально підходить для активних людей, яким важливо не тільки мати стильний вигляд, а й почуватися комфортно.

Модні джинси на весну 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Як повторити цей "лук"

Поєднуйте білі джинси з яскравими кросівками в кольорі, який акцентуватиме ваш настрій: неонові відтінки, соковиті кольори або комбіновані моделі з цікавим дизайном.

Доповніть образ базовою футболкою або світшотом нейтрального кольору, щоб не перевантажувати комплект.

Для завершення образу можна додати аксесуари, як-от сумку, окуляри або мінімалістичні прикраси, щоб створити гармонійний і стильний аутфіт.

Надя Дорофєєва показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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