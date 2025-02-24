Белые джинсы и яркие кроссовки: Надя Дорофеева показала трендовый образ на весну

Почему этот образ трендовый

2025 году белые джинсы в тренде благодаря своей способности сочетаться с любыми цветами и стилями - от casual до более элегантных.

В то же время кроссовки ярких цветов - это идеальное дополнение для создания динамичного и современного образа. В 2025 году обувь с яркими акцентами снова на пике популярности, ведь они добавляют индивидуальности в любой наряд. Кроссовки на платформе, с неоновыми оттенками или узорами становятся стильным акцентом.



Надя Дорофеева показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Белые джинсы и яркие кроссовки создают баланс между расслабленностью и креативностью, делая их отличным выбором для прогулок по городу, встреч с друзьями или casual-выходов.

Кроме того, белые джинсы и яркая обувь идеально передают атмосферу весны - светлые, свежие цвета и энергия нового сезона. Такой образ идеально подходит для активных людей, которым важно не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно.



Модные джинсы на весну 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Как повторить этот "лук"

Сочетайте белые джинсы с яркими кроссовками в цвете, который будет акцентировать ваше настроение: неоновые оттенки, сочные цвета или комбинированные модели с интересным дизайном.

Дополните образ базовой футболкой или свитшотом нейтрального цвета, чтобы не перегружать комплект.

Для завершения образа можно добавить аксессуары, такие как сумку, очки или минималистичные украшения, чтобы создать гармоничный и стильный аутфит.



Надя Дорофеева показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)