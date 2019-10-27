Билеты на самолеты могут взлететь в цене: чего ждать украинцам

В Евросоюзе начали вводить "климатические налоги", чтобы заставить население использовать альтернативные виды транспорта. Теперь туристам будет значительно сложнее найти дешевые перелеты. Об этом информирует росСМИ.

Первыми экологические сборы ввели власти Швеции, где авиаперелеты в самом деле пользуются большой популярностью "Эконалог" при продаже авиабилетов составляет от 6 до 39 евро.

В 2020 году ввести экологический налог также планирует Франция. Там в зависимости от типа билета сборы будут варьироваться от 1,5 до 18 евро.

В Германии экологический налог на авиабилеты начнет действовать в апреле 2020 года. Новый налог коснется всех вылетающих из аэропортов Германии рейсов, за исключением стыковочных. Совокупный сбор на авиаперелет по внутренним и европейским направлениям (расстояние до 2500 километров) повысится сразу на 75%.

Билеты на самолеты могут взлететь в цене (pixabay.com)

Таким образом, чтобы убедить население больше путешествовать на поезде внутри страны и в соседние страны ЕС, с каждого авиабилета будут удерживать вместо 7,50 евро уже 13,03 евро налога.

Путешественнику, который вылетает из Германии на среднемагистральные расстояния (до 6000 км), придется заплатить вместо 23,43 евро налога уже 33,01 евро, а при перелетах по дальнемагистральным направлениям – вместо 42,18 евро уже 59,43 евро.

Авиаперевозчики уже выразили озабоченность по поводу "утечки трафика" в соседние страны. "В Голландии, Бельгии и Люксембурге будут очень рады принять пассажиров, спасающихся от высокого налога на авиабилеты в Германии", - отметил генеральный директор аэропорта Кельн Бонн Йохан Ваннесте.

В 2020 году уже не будет авиабилетов по 10 евро, так как авиакомпаниям запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов, сборов и наценок.