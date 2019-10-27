Квитки на літаки можуть злетіти в ціні: чого чекати українцям

В Євросоюзі почали вводити "кліматичні податки", щоб змусити населення використовувати альтернативні види транспорту. Тепер туристам буде значно складніше знайти дешеві перельоти. Про це інформує росЗМІ.

Першими екологічні збори ввела влада Швеції, де авіаперельоти справді користуються великою популярністю. "Екоподаток" при продажу авіаквитків становить від 6 до 39 євро.

В 2020 році ввести екологічний податок також планує Франція. Там в залежності від типу квитка збори будуть варіюватися від 1,5 до 18 євро.

У Німеччині екологічний податок на авіаквитки почне діяти в квітні 2020 року. Новий податок торкнеться всіх, хто рейсів Німеччини, за винятком стикувальних. Сукупний збір на авіапереліт за внутрішнім і європейськими напрямами (відстань до 2500 кілометрів) відразу підвищиться на 75%.

Квитки на літаки можуть злетіти в ціні (pixabay.com)

Таким чином, щоб переконати населення більше подорожувати на поїзді всередині країни і в сусідні країни ЄС, з кожного авіаквитка будуть утримувати замість 7,50 євро вже 13,03 євро податку.

Мандрівникові, який вилітає з Німеччини на середньомагістральні відстані (до 6000 км), доведеться заплатити замість 23,43 євро податку вже 33,01 євро, а при перельотах на далекомагістральні напрямки – замість 42,18 євро вже 59,43 євро.

Авіаперевізники вже висловили занепокоєння з приводу "витоку трафіку" в сусідні країни. "В Голландії, Бельгії та Люксембурзі будуть дуже раді прийняти пасажирів, які рятуються від високого податку на авіаквитки в Німеччині", - зазначив генеральний директор аеропорту Кельн Бонн Йохан Ваннесте.

В 2020 році вже не буде авіаквитків по 10 євро, так як авіакомпаніям заборонено продавати квитки за цінами нижче суми застосовуваних податків, зборів і націнок.