Била рушником та погрожувала: в Туреччині неадекватна росіянка накинулася на українку

Чому росіянка неадекватно поводилась

Що саме стало причиною конфлікту, наразі невідомо.

На відео видно, як росіянка ображає українку, використовує нецензурну лексику та навіть б'є рушником. Вона також вимагала припинити знімати її на камеру та погрожувала поскаржитися адміністрації готелю.

У цей момент українка спокійним голосом сказала, що це російська туристка, яка поводиться по-хамськи.

Загалом відбувся такий діалог:

Росіянка: "Йди звідси. Я зараз як звіздону, то здохнеш. Тьху на тебе";

Українка: "Це - росіяни у Туреччині на відпочинку";

Росіянка: "Це - фашисти. Зігуйте та "Хайль Гітлер" кричіть на весь світ. Придурка. Дура, дура, дура…".

В кінці росіянка хотіла рушником вибити з рук українки телефон, а потім вже ногою. Після цього вона накинулась на чоловіка, який відпочивав поруч.

Некерована жінка заявила, що українці в чужій країні. Чоловік сказав, що вони дотримуються усіх законів як у своїй країні, так і в чужій, на відміну від росіян.

Однак, неадекватна росіянка у відповідь продовжувала нецензурно лаятись.