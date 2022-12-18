Била полотенцем и угрожала: в Турции неадекватная россиянка набросилась на украинку

В Турции неадекватная россиянка набросилась на украинку во время отдыха. Агрессивная женщина ругалась, плевалась и пыталась устроить драку.
Видео появилось в Telegram-канале "Труха".
Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.
На видео видно, как россиянка оскорбляет украинку, использует нецензурную лексику и даже бьет полотенцем. Она также потребовала прекратить снимать ее на камеру и угрожала пожаловаться администрации гостиницы.
В этот момент украинка спокойным голосом сказала, что это российская туристка, которая ведет себя по-хамски.
В целом состоялся такой диалог:
В конце россиянка хотела полотенцем выбить из рук украинки телефон, а потом уже ногой. После этого она набросилась на мужчину, отдыхавшего рядом.
Неуправляемая женщина заявила, что украинцы в чужой стране. Мужчина сказал, что они соблюдают все законы как в своей стране, так и в чужой, в отличие от россиян.
Однако неадекватная россиянка в ответ продолжала нецензурно ругаться.
Ранее мы сообщали, что в Испании неадекватная россиянка набросилась на украинцев. Она выкрикивала ругательства, а затем заявила, что Украину "мало обстреливают".
Также мы писали, что в Германии полиция провела обыски у россиянки, которая издевалась над украинками и поддерживала войну.