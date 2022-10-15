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У Німеччині поліція провела обшуки в росіянки, яка цькувала українок та пропагувала війну

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Німеччина, Субота 15 жовтня 2022 09:58
У Німеччині поліція провела обшуки в росіянки, яка цькувала українок та пропагувала війну Поліція в Німеччині провела обшуки в росіянки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У мережі з'являлись ролики, як на вулиці в Німеччині росіянка цькує українок. Вона кричала їм у спини "Росія переможе", що у Херсоні незабаром "референдум". Тому німецька поліція навідалась до її квартири та провела там обшук.

Про це пише Bild.

Як виявилося, жінка регулярно влаштовує образливі проросійські провокації проти українських біженців.

Її звуть Юлія Прохорова, вона з 2016 року проживає у Німеччині та намагається вийти заміж за німця.

Слідчі поліції та прокуратури німецького міста Ландсгут провели обшук у квартирі 30-річної росіянки за те, що вона публічно схвалювала війну Росії проти України.

Безробітна росіянка у соцмережах викладала відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні та знущалася з українців на вулицях.

Жінку підозрюють у тому, що з травня 2022 року вона пропагувала і прославляла російську збройну агресію проти України. Зокрема вона поширювала проросійську пропаганду через Instagram і Tiktok. Її акаунти в цих соцмережах вже заблоковані.

Однак, зараз росіянка зосередила свою діяльність у Telegram. Там вона закликала людей витрачати якомога більше електроенергії в Європі, тому що ці витрати автоматично підуть на користь Росії.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в росіянки три смартфони та ноутбук. Розслідування прокуратури та кримінальної поліції Ландсгута щодо підозри в образі та схваленні кримінально караних злочинів триває.

Відомо, що підозрювана перебуває в Німеччині без дійсної посвідки на проживання.

Раніше ми повідомляли, що росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити українців у Дрездені.

Також ми писали, що громадянка РФ напала на українку з малюком в Німеччині.

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