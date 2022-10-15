У Німеччині поліція провела обшуки в росіянки, яка цькувала українок та пропагувала війну

У мережі з'являлись ролики, як на вулиці в Німеччині росіянка цькує українок . Вона кричала їм у спини "Росія переможе", що у Херсоні незабаром "референдум". Тому німецька поліція навідалась до її квартири та провела там обшук.

Як виявилося, жінка регулярно влаштовує образливі проросійські провокації проти українських біженців.

Її звуть Юлія Прохорова, вона з 2016 року проживає у Німеччині та намагається вийти заміж за німця.

Слідчі поліції та прокуратури німецького міста Ландсгут провели обшук у квартирі 30-річної росіянки за те, що вона публічно схвалювала війну Росії проти України.

Безробітна росіянка у соцмережах викладала відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні та знущалася з українців на вулицях.

Жінку підозрюють у тому, що з травня 2022 року вона пропагувала і прославляла російську збройну агресію проти України. Зокрема вона поширювала проросійську пропаганду через Instagram і Tiktok. Її акаунти в цих соцмережах вже заблоковані.

Однак, зараз росіянка зосередила свою діяльність у Telegram. Там вона закликала людей витрачати якомога більше електроенергії в Європі, тому що ці витрати автоматично підуть на користь Росії.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в росіянки три смартфони та ноутбук. Розслідування прокуратури та кримінальної поліції Ландсгута щодо підозри в образі та схваленні кримінально караних злочинів триває.

Відомо, що підозрювана перебуває в Німеччині без дійсної посвідки на проживання.