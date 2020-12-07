Бил женщин камнем по голове и забирал драгоценности: в Киеве задержали серийного грабителя

В Киеве в Голосеевском районе полиция задержала ранее судимого 26-летнего местного жителя, который подозревается в совершении серии разбойных нападений на женщин.

В начале декабря к правоохранителям обратились две женщины, которые заявили, что неизвестный мужчина напал на них и отобрал драгоценности. Полиция пришла к выводу, что два случая связаны меж собой. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Также сотрудники полиции пришли к тому, что данный грабитель причастен еще как минимум к трем подобным нападениям на женщин. Дело в том, что он действовал по отработанной схеме.

Задержанный преступник (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Когда на улице уже было темно он подбегал к женщинам, которые шли одни, бил их камнем по голове и забирал драгоценности. При этом одна из пострадавших находится в больнице с травмой головы, пока ее состояние стабильное.

Во время задержания молодого человека у него были обнаружены и изъяты вещи и документы потерпевших женщин.

Ранее он провел за решеткой пять лет за кражи и угон авто.

Напомним, под Киевом нашли убитым известного музыканта Александра Деревянко, который пропал без вести в Киеве еще 22 ноября. Тело 65-летнего аранжировщика нашли в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.

Ранее в Киеве наглые воры обчистили мужчину до нитки и забрали у него даже обувь.