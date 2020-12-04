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В Киеве наглые воры обчистили мужчину до нитки: забрали даже обувь

Киев, Пятница 04 декабря 2020 15:49
В Киеве наглые воры обчистили мужчину до нитки: забрали даже обувь
В Киеве воры обокрали мужчину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В центре Киева на улице Михайловской компания молодчиков напала на мужчину с целью ограбления. Компания отобрала у человека мобильный телефон, рюкзак и документы. Наглые воры не побрезговали даже обувью и сняли с мужчины кроссовки. Взамен оставили ему свои.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в своем Telegram-канале.

Полицейские установили приметы преступников и срочно начали поиски. Вскоре им удалось разыскать троих людей, которые подходили под описание. У одного из них обнаружили рюкзак и телефон потерпевшего, а другой был в кроссовках заявителя.

Мужчин задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

В Киеве наглые воры обчистили мужчину до нитки: забрали даже обувьВ Киеве наглые воры обчистили мужчину до нитки: забрали даже обувьВоры раздели мужчину до обуви (фото: полиция Киева)

Как мы писали ранее, под Львовом героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста.

Напомним, в Киеве 31-летний иностранец промышлял воровством в спортивных центрах. Он воровал из шкафчиков деньги, гаджеты и ценные вещи посетителей, пока они занимались в залах.

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