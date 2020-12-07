Бив жінок каменем по голові і забирав коштовності: у Києві затримали серійного грабіжника

У Києві в Голосіївському районі поліція затримала раніше судимого 26-річного місцевого жителя, який підозрюється в скоєнні серії розбійних нападів на жінок.

На початку грудня до правоохоронців звернулися дві жінки, яка заявили, що невідомий чоловік напав на них і відібрав коштовності. Поліція прийшла до висновку, що два випадки пов'язані між собою. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Також співробітники поліції прийшли до того, що даний грабіжник причетний ще як мінімум до трьох подібних нападів на жінок. Річ у тім, що він діяв за відпрацьованою схемою.

Затриманий злочинець (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Коли на вулиці вже було темно він підбігав до жінок, які йшли одні, бив їх каменем по голові і забирав коштовності. При цьому одна з потерпілих знаходиться в лікарні з травмою голови, поки її стан стабільний.

Під час затримання молодика у нього були виявлені і вилучені речі і документи потерпілих жінок.

Раніше він провів за гратами п'ять років за крадіжки і викрадення авто.

Нагадаємо, що під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта Олександра Дерев'янка, який пропав безвісти в Києві ще 22 листопада. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли в Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

Раніше в Києві нахабні злодії обчистили чоловіка до нитки і забрали у нього навіть взуття.