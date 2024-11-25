Лікар розповів, що дефіцит цих вітамінів призводить до болі в ногах

Дефіцит певних вітамінів може проявлятися набряклістю та болем у ногах. Лікар розповів, які симптоми не можна ігнорувати та як вирішити проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американського лікаря Еріка Берга.
звернутися до лікаря, якщо виникає біль, поколювання або втрата чутливості в стопах, втрата рівноваги або слабкість.
Симптоми можуть включати пульсуючий біль під час ходьби або вставання, набряк, "тепла шкіра навколо болючої ділянки", червона або потемніла шкіра є болючою областю, а також набряклі вени.
При таких симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря.
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