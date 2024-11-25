Врач рассказал, что дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах

, обратиться к врачу, если возникает боль, покалывание или потеря чувствительности в стопах, потеря равновесия или слабость.

Симптомы могут включать пульсирующую боль при ходьбе или вставании, отек, "теплая кожа вокруг болезненного участка", красная или потемневшая кожа является болезненной областью, а также отечные вены.

При таких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.