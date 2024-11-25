Врач рассказал, что дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах

Дефицит определенных витаминов может проявляться отечностью и болями в ногах. Врач рассказал, какие симптомы нельзя игнорировать и как решить проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.
, обратиться к врачу, если возникает боль, покалывание или потеря чувствительности в стопах, потеря равновесия или слабость.
Симптомы могут включать пульсирующую боль при ходьбе или вставании, отек, "теплая кожа вокруг болезненного участка", красная или потемневшая кожа является болезненной областью, а также отечные вены.
При таких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.
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