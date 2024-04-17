В бібліотеці Тернополя "знущаються" з хлопчика-переселенця: книжки тільки під заставу 600 грн

В бібліотеці Тернополя не дають читати книги хлопчику-переселенцю з Харкова, бо вважають, що там він може написати "слава Росії". Співробітники закладу вимагають заставу за книжки з його матері.
Про цей скандал розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис мами хлопчика Катерини Посохової у Facebook.
За словами Катерини, її син - Святослав обожнює читати, відмінно вчииться у місцевій школі, але в бібліотеці побоюються видавати йому книжки через те, що він переселенець.
"На другому фото директорка і заступниця директорки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, які вважають, що Святослав "може написати в бібліотечних книжках "слава росії", тому побоюються видавати йому книжки", - розповіла мама дитини.
Вона повідомила, що більше 2 років в Тернополі Святослав ходив в міську бібліотеку біля школи.
"Перечитав багато, жодних нарікань не мав. В черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої - обласної бібліотеки. І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", а які можуть бути книги для не своїх?" - написала мама школяра.
Так, в обласній бібліотеці вимагають заставу у розмірі 600 гривень за дві книжки.
"За дві обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "слава росії, "такі як ви вже багато книг у нас потягли". Але ж які ми?" - обурилися жінка.
Зазначимо, що мама з сином офіційно зареєстровані в місті, жінка - працює, хлопчик відмінно вчиться у школі.
"Сказати, що Свят засмутився - це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому", - зазначила Катерина.
Після того, як чергові книжки повернули в бібліотеку, на формулярі дитини написали, "звертайтесь до директора" і у подальшій видачі книг відмовили без грошової застави.
"Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі.Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь - або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо", - резюмувала мама хлопчика.
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Нагадаємо, чи може переселенець отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3-х місяців.