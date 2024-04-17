В библиотеке Тернополя "издеваются" над мальчиком-переселенцем: книги только под залог 600 грн

Детали скандала в библиотеке Тернополя

По словам Екатерины, ее сын Святослав обожает читать, отлично учится в местной школе, но в библиотеке опасаются давать ему книги из-за того, что он переселенец.

Святослав обожает читать (фото: facebook.com/kposokhova)

"На втором фото директор и заместитель директора Тернопольской областной библиотеки для детей, которые считают, что Святослав "может написать в библиотечных книгах "слава России", поэтому опасаются издавать ему книги", - рассказала мама ребенка.

Она сообщила, что более двух лет в Тернополе Святослав ходил в городскую библиотеку возле школы.

"Перечитал много, никаких нареканий не было. В очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в значительно большую - областную библиотеку. И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих?" - написала мама школьника.

Так, в областной библиотеке требуют залог в размере 600 гривен за две книги.

"За две выбранные книги (старенькие и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Так, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все о "можете написать слава россии", "такие как вы уже много книг у нас стащили". Но какие мы?-– возмутилась женщина.

Отметим, что мама с сыном официально зарегистрированы в городе, женщина работает, мальчик отлично учится в школе.

Обращение к директору

"Сказать, что Святик расстроился - это ничего не сказать. При нас дают детям книги без проблем, но не ему", - отметила Екатерина.

После того как очередные книги вернули в библиотеку, на формуляре ребенка написали, "обращайтесь к директору" и в последующей выдаче книг отказали без денежного залога.

"Далее снова продолжался разговор с директором, ее заместительницей. Снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять сколько бы они жили в Тернополе. Стараюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и т.д. В ответ - либо платите, либо идите или полицию вызываем", - резюмировала мама мальчика.

Сотрудницы библиотеки в Тернополе (фото: facebook.com/kposokhova)