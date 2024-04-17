ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Німеччині виявили понад 150 українських дітей, яких депортувала РФ

Середа 17 квітня 2024 10:18
UA EN RU
В Німеччині виявили понад 150 українських дітей, яких депортувала РФ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські правоохоронці встановили на території Німеччини 161 українську дитину. Їх всіх викрали російські загарбники, депортувавши до Білорусі чи РФ.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України в Facebook.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів РФ, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - сказав він.

Депортація українських дітей

З початку жорстокої агресії Росії проти України, депортація українських дітей на окуповані території Криму, до Білорусі та віддалених регіонів РФ стала жахливою реальністю. Ці безчинства не лишилися безкарними: Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей.

Нещодавно Україна здобула перемогу, звільнивши дев'ятьох дітей, яких на окупованих територіях примушували відвідувати російські школи та піддавали жорсткій проросійській пропаганді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни Війна в Україні
NEWS
Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: точна дата, коли почнуть діяти нові норми
Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: точна дата, коли почнуть діяти нові норми
DAILY
Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Спроба №2 або карти в руки НКЦПФР. Чи зможе Україна збудувати сучасний фондовий ринок