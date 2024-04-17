В Німеччині виявили понад 150 українських дітей, яких депортувала РФ

Українські правоохоронці встановили на території Німеччини 161 українську дитину. Їх всіх викрали російські загарбники, депортувавши до Білорусі чи РФ.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України в Facebook.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів РФ, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - сказав він.

Депортація українських дітей

З початку жорстокої агресії Росії проти України, депортація українських дітей на окуповані території Криму, до Білорусі та віддалених регіонів РФ стала жахливою реальністю. Ці безчинства не лишилися безкарними: Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей.

Нещодавно Україна здобула перемогу, звільнивши дев'ятьох дітей, яких на окупованих територіях примушували відвідувати російські школи та піддавали жорсткій проросійській пропаганді.

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