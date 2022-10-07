Бібліотека на колесах: київська книгарня збирає книги для українських захисників

Про що ця акція

"Що відрізняє українського військового від окупанта? Правильно, наявність інтелекту. І тому дуже важливо підтримувати наших бійців не лише матеріально-технічним забезпеченням, а й допомагати із поживою для розуму", - пишуть ініціатори.

Також зазначають, що цією акцією киян заохочують тримати зв'язок із захисниками через літературу.

Назва акції "Поверни Живим" співзвучна із назвою фонду "Повернись живим", але задум інший. Організатори пояснюють, що будь-яка книга, яку вони передають на схід бійцям, стане символом того, що суспільство чекає на повернення кожного героя.

"Ми чекатимемо, що сам боєць поверне прочитану книгу після війни. Це стане своєрідним символом життя та нашої культури, яка рятує навіть у найтемніші часи. Кожен українець, кожен наш боєць - це і культурна зброя також", - додають у "Міському магазині".

Як долучитися до збору

Для того, щоб приєднатися до благодійності треба придбати книгу з орієнтовного списку у мережі книгарень "Сяйво книги". На кожну покупку надають знижку 20%.

Далі відправник вкладає в книгу лист або листівку з побажаннями отримувачу. Також можна залишити свої контактні дані для подальшого листування.

Уже 14 жовтня перша партія отриманих книг поїде на східний фронт, а сам збір триватиме до 30 листопада цього року.

За участь та підтримку наших військових книгарня надає знижку у розмірі 10% на наступну вашу покупку.

Книга стане символом повернення кожного воїна живим (фото: facebook.com/magazinkp)