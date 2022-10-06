ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сім'я загиблого воїна ЗСУ передала волонтерам мільйон гривень: усю суму компенсації

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 17:10
Сім'я загиблого воїна ЗСУ передала волонтерам мільйон гривень: усю суму компенсації Сім'я загиблого бійця ЗСУ віддала мільйон гривень волонтерам (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сім'я загиблого захисника України передала волонтерам гроші, які вони одержали як компенсацію від держави. Вони перевели на рахунок суму майже в один мільйон гривень.

Про це розповіла волонтерка Леся Литвинова на своїй сторінці у Facebook.

Наприкінці вересня Леся Литвинова оголосила на своїй сторінці збір коштів на дуже важливу та потрібну річ для бійців на передовій. Необхідна сума була дуже великою – 3 млн гривень. З метою безпеки волонтерка не могла розповісти, на що саме потрібні такі гроші. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що суму потрібно було зібрати швидко.

Буквально за добу Литвинова повідомила, що зібрано вже половину необхідної суми. А ще за день – збір був закритий повністю.

А потім у папці "спам" у своїх повідомленнях волонтер виявила листа від сім'ї, яка втратила на фронті батька та чоловіка. Сім'я отримала компенсацію від держави й майже всю суму вони перерахували волонтерам.

Як зазначила Леся Литвинова, це повідомлення її практично розірвало на шматки та довело до сліз.

"Я і мої доньки зробили переказ до вашого фонду для реалізації поки що засекреченого проєкту для допомоги хлопцям у гарячих точках сумою 9999999 (оскільки Приват не хотів пропускати 1000000). Це гроші, які ми отримали від держави через загибель мого чоловіка, батька дівчаток.Для нас важливо, щоб наші хлопці мали збільшені шанси на повернення живими, до своїх родин! Нехай все у вас вийде! Дякуємо за вашу роботу!" - йдеться у повідомленні.

Леся Литвинова додала, що відправила це повідомлення тим людям, які зараз фізично займаються реалізацією проєкту, на який збиралися кошти.

Сім'я загиблого воїна ЗСУ передала волонтерам мільйон гривень: усю суму компенсаціїСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що школярка назбирала та передала для ЗСУ 10 тисяч гривень.

А ще розповідали про те, що в Херсоні дідусь на очах в окупантів включав українські пісні та назбирав для ЗСУ півмільйона.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтери сбор на ВСУ