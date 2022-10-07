Библиотека на колесах: киевский книжный магазин собирает книги для украинских защитников

О чем эта акция

"Что отличает украинского военного от оккупанта? Правильно наличие интеллекта. И поэтому очень важно поддерживать наших бойцов не только материально-техническим обеспечением, но и помогать с пищей для ума", - пишут инициаторы.

Также отмечают, что этой акцией киевлян поощряют поддерживать связь с защитниками через литературу.

Название акции "Верни Живым" созвучно названию фонда "Вернись живым", но задумка другая. Организаторы объясняют, что любая книга, которую они передают на восток бойцам, станет символом того, что общество ждет возвращения каждого героя.

"Мы будем ожидать, что сам боец вернет прочитанную книгу после войны. Это станет своеобразным символом жизни и нашей культуры, которая спасает даже в самые темные времена. Каждый украинец, каждый наш боец - это и культурное оружие тоже", - добавляют в "Городском магазине".

Как присоединиться к сбору

Для того чтобы присоединиться к благотворительности нужно приобрести книгу из ориентировочного списка в сети книжных магазинов "Сияние книги". На каждую покупку предоставляется скидка 20%.

Далее отправитель вкладывает в книгу письмо или открытку с пожеланиями получателю. Также можно оставить свои контактные данные для последующей переписки.

Уже 14 октября первая партия полученных книг поедет на восточный фронт, а сам сбор продлится до 30 ноября этого года.

За участие и поддержку наших военных магазин предоставляет скидку в размере 10% на следующую вашу покупку.

Книга станет символом возвращения каждого воина в живых (фото: facebook.com/magazinkp)