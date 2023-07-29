"Безвіз" не допоможе. В'їзд до Європи стане платним із 2024 року: що відомо

Для всіх громадян, чиї країни мають безвізовий режим із ЄС, в'їзд стане платним. Таке нововведення набуде чинності із 2024 року.

Про це повідомили на офіційному сайті Європейського Союзу.

Що таке ETIAS

Відтепер в'їзд до будь-якої з 30 країн Європи буде здійснюватися за допомогою спеціального дозволу ETIAS.

Він є обов'язковою умовою в'їзду для "безвізових" громадян. Цей документ буде прив'язаний до вашого закордонного паспорта та чинний до трьох років чи до закінчення терміну дії паспорта залежно від того, що настане раніше.

Якщо ви отримуєте новий закордонний паспорт, вам також потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS.

З ним ви можете в'їжджати на територію всіх європейських країн скільки завгодно для короткотермінового перебування - до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Але водночас на кордоні вас все одно можуть перевіряти на відповідність до умов в'їзду навіть за наявності дозволу.

Синім кольором на карті позначено країни, куди потрібно мати ETIAS для в'їзду (скриншот: travel-europe.europa.eu)

Скільки коштує новий документ

Для того, щоб оформити ETIAS потрібно заповнити форму заявки за допомогою офіційного вебсайту ETIAS чи однойменного мобільного застосунку.

Подача заявки на отримання дозволу коштує сім євро.

Для отримання ETIAS українцям потрібно подати біометричний паспорт, виданий відповідними державними органами відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації.

Якщо у вас є паспорт іншого типу, знадобиться віза для в'їзду в європейську країну, де потрібен ETIAS.

Отримати ETIAS необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.