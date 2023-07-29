"Безвиз" не поможет. Въезд в Европу станет платным с 2024 года: что известно

Для всех граждан, чьи страны имеют безвизовый режим с ЕС, въезд станет платным. Такое нововведение вступит в силу с 2024 года.

Об этом сообщили на официальном сайте Европейского союза.

Что такое ETIAS

Теперь въезд в любую из 30 стран Европы будет осуществляться с помощью специального разрешения ETIAS.

Он является обязательным условием въезда для "безвизовых" граждан. Этот документ будет привязан к вашему загранпаспорту и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Если вы получаете новый загранпаспорт, вам также нужно получить новое разрешение на поездку ETIAS.

С ним вы можете въезжать на территорию всех европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Но в то же время на границе вас все равно могут проверять на соответствие условиям въезда даже с наличием разрешения.

Синим цветом на карте отмечены страны, где нужен ETIAS для въезда (скриншот: travel-europe.europa.eu)

Сколько стоит новый документ

Для того чтобы оформить ETIAS, нужно заполнить форму заявки с помощью официального вебсайта или одноименного мобильного приложения.

Подача заявки на получение разрешения стоит семь евро.

Для получения ETIAS украинцам необходимо предоставить биометрический паспорт, выданный соответствующими государственными органами в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

Если у вас есть паспорт другого типа, потребуется виза для въезда в европейскую страну, где требуется ETIAS.

Получить ETIAS необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом, независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться.