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"Безвиз" не поможет. Въезд в Европу станет платным с 2024 года: что известно

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Украина, Суббота 29 июля 2023 10:19
"Безвиз" не поможет. Въезд в Европу станет платным с 2024 года: что известно Въезд в Европу станет платным (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Для всех граждан, чьи страны имеют безвизовый режим с ЕС, въезд станет платным. Такое нововведение вступит в силу с 2024 года.

Об этом сообщили на официальном сайте Европейского союза.

Что такое ETIAS

Теперь въезд в любую из 30 стран Европы будет осуществляться с помощью специального разрешения ETIAS.

Он является обязательным условием въезда для "безвизовых" граждан. Этот документ будет привязан к вашему загранпаспорту и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше.

Если вы получаете новый загранпаспорт, вам также нужно получить новое разрешение на поездку ETIAS.

С ним вы можете въезжать на территорию всех европейских стран сколько угодно для краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Но в то же время на границе вас все равно могут проверять на соответствие условиям въезда даже с наличием разрешения.

&quot;Безвиз&quot; не поможет. Въезд в Европу станет платным с 2024 года: что известно

Синим цветом на карте отмечены страны, где нужен ETIAS для въезда (скриншот: travel-europe.europa.eu)

Сколько стоит новый документ

Для того чтобы оформить ETIAS, нужно заполнить форму заявки с помощью официального вебсайта или одноименного мобильного приложения.

Подача заявки на получение разрешения стоит семь евро.

Для получения ETIAS украинцам необходимо предоставить биометрический паспорт, выданный соответствующими государственными органами в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

Если у вас есть паспорт другого типа, потребуется виза для въезда в европейскую страну, где требуется ETIAS.

Получить ETIAS необходимо не позднее, чем за 96 часов до запланированного пересечения границы с Евросоюзом, независимо от вида транспорта, которым вы планируете воспользоваться.

Ранее мы рассказывали, кто из мужчин сможет выезжать за границу с 1 августа.

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Безвизовый режим