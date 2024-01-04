Безпечно та без втрати інформації. Як перенести дані з Android на iPhone

Що треба знати, перш ніж переносити дані з Android на iPhone

У Google Play є спеціальна програма під назвою "Перенесення на iOS", призначена для експорту даних з будь-якого Android-пристрою на iPhone або iPad.

При початковому налаштуванні на пристрої з iOS створюється особиста мережа Wi-Fi. Після введення безпечного коду з Android-смартфону або планшета, практично весь його контент копіюється через цю мережу.

Як підготуватися до перенесення даних з Android на iPhone

Активуйте Wi-Fi на Android-смартфоні

Встановіть із Google Play програму "Перенесення на iOS"

Переконайтеся, що обсяг даних, що експортуються, відповідає ємності iPhone

Підключіть обидва пристрої до джерел живлення

Щоб перенести закладки, оновіть Google Chrome на пристрої Android до актуальної версії

"Перенесення на iOS" призначена для експорту даних з Android-пристрою на iPhone або iPad (фото: ZDNET)

Як перенести дані з Android на iPhone

Запустіть команду "Перенести дані з Android"

Якщо iPhone вже активовано, відкрийте "Налаштування", потім "Основні", далі "Скинути", після цього "Стерти контент та налаштування" і підтвердіть видалення даних

Увімкніть iPhone та натисніть "Налаштувати вручну"

Виберіть мову, мережу Wi‑Fi та дотримуйтеся підказок майстра налаштування

На екрані "Програми та дані" натисніть "Перенести дані з Android"

Скористайтеся програмою "Перенесення на iOS"

Відкрийте встановлену програму на пристрої Android та натисніть кнопку "Продовжити"

Ознайомтеся з умовами ліцензійної угоди та прийміть її

Введіть код безпеки

На екрані "Знайти код" натисніть "Далі"

Введіть цифрову комбінацію на iPhone

Перенесіть контент

Зачекайте, поки на смартфоні Android з'явиться напис "Перенесення даних"

Виберіть, яку інформацію потрібно скопіювати

Дочекайтеся закінчення перенесення на обох пристроях

Коли на iOS-гаджеті з'явиться напис "Перенесення завершено", натисніть "Продовжити налаштування iPhone"

Як завершити налаштування