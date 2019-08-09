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Как безопасно купить или снять квартиру: советы экспертов


Эксперты дали полезные советы для тех, кто хочет купить или снять квартиру

Перед тем, как оформить сделку на покупку квартиры на этапе строительства недвижимости необходимо тщательно проверить несколько документов у застройщика. Об этом сообщают "Вести".

Первым дело у застройщика нужно узнать о разрешении на отведение земли под застройку. Также нужно узнать целевое назначение участка под строительство. Должно быть указано, что земля выделена для строительства многоквартирного жилищного дома, а не под индивидуальную застройку.

Кроме того, у строительной компании должно быть разрешение на проведение строительных работ.

Продавцы часто хотят занизить стоимость квартиры, чтобы платить меньше налога, но это рискованно. В случае возврата недвижимости покупатель сможет вернуть себе только ту сумму, которая указана в договоре.

Покупка квартиры (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

При покупке квартиры, которая досталась продавцу в наследство, необходимо внимательно вместе с юристом проверить круг наследников недвижимости. Чтобы потом не оказалось, что на эту квартиру претендует кто-нибудь еще. Также стоит помнить, что срок исковой давности составляет три года.

Снимая или сдавая квартиру аренду, надо всегда сохранять у себя паспортные данные человека, у которого вы собираетесь снимать, или которому предоставляете свое жилье. Эксперты советуют всегда заключать договор, где будут прописаны все суммы. Самое надежное, если данный договор будет заверен нотариусом.

В договоре можно указать размер пени, в случае задолженности по арендной плате. Эксперты напоминают, что сдавать квартиру должен ее собственник, а не родственник. Если родственник покажет доверенность на любые операции с жильем ее необходимо проверить у нотариуса, поскольку ее могли давно отозвать.

Напомним, что в Киеве сильно изменились цены на аренду квартир.

Ранее сообщалось о том, что Киеве поймали домушника-неудачника, который спрятался под диваном.

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