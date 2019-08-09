Как безопасно купить или снять квартиру: советы экспертов

Перед тем, как оформить сделку на покупку квартиры на этапе строительства недвижимости необходимо тщательно проверить несколько документов у застройщика. Об этом сообщают "Вести".

Первым дело у застройщика нужно узнать о разрешении на отведение земли под застройку. Также нужно узнать целевое назначение участка под строительство. Должно быть указано, что земля выделена для строительства многоквартирного жилищного дома, а не под индивидуальную застройку.

Кроме того, у строительной компании должно быть разрешение на проведение строительных работ.

Продавцы часто хотят занизить стоимость квартиры, чтобы платить меньше налога, но это рискованно. В случае возврата недвижимости покупатель сможет вернуть себе только ту сумму, которая указана в договоре.

Покупка квартиры (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

При покупке квартиры, которая досталась продавцу в наследство, необходимо внимательно вместе с юристом проверить круг наследников недвижимости. Чтобы потом не оказалось, что на эту квартиру претендует кто-нибудь еще. Также стоит помнить, что срок исковой давности составляет три года.

Снимая или сдавая квартиру аренду, надо всегда сохранять у себя паспортные данные человека, у которого вы собираетесь снимать, или которому предоставляете свое жилье. Эксперты советуют всегда заключать договор, где будут прописаны все суммы. Самое надежное, если данный договор будет заверен нотариусом.

В договоре можно указать размер пени, в случае задолженности по арендной плате. Эксперты напоминают, что сдавать квартиру должен ее собственник, а не родственник. Если родственник покажет доверенность на любые операции с жильем ее необходимо проверить у нотариуса, поскольку ее могли давно отозвать.

Напомним, что в Киеве сильно изменились цены на аренду квартир.

Ранее сообщалось о том, что Киеве поймали домушника-неудачника, который спрятался под диваном.