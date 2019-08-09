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Як безпечно купити або зняти квартиру: поради експертів


Експерти дали корисні поради для тих, хто хоче купити або зняти квартиру

Перед тим, як оформити операцію на покупку квартири на етапі будівництва нерухомості необхідно ретельно перевірити кілька документів у забудовника. Про це повідомляють "Вести".

В першу чергу у забудовника потрібно дізнатися про дозвіл на відведення землі під забудову. Також потрібно перевірити цільове призначення ділянки під будівництво. Повинно бути зазначено, що земля виділена для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а не під індивідуальну забудову.

Крім того, у будівельної компанії має бути дозвіл на проведення будівельних робіт.

Продавці часто хочуть знизити вартість квартири, щоб платити менше податку, але це ризиковано. У разі повернення нерухомості покупець зможе повернути собі тільки ту суму, яка вказана в договорі.

Покупка квартири (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При покупці квартири, яка дісталася продавцю у спадок, треба уважно разом з юристом перевірити коло спадкоємців нерухомості. Щоб потім не виявилося, що на цю квартиру претендує хто-небудь ще. Також варто пам'ятати, що термін позовної давності становить три роки.

Знімаючи або здаючи квартиру в оренду, треба завжди зберігати у себе паспортні дані людини, в якої ви збираєтеся знімати, або яким надаєте своє житло. Експерти радять завжди укладати договір, де будуть прописані всі суми. Саме надійне, якщо цей договір буде завірений нотаріусом.

В договорі можна вказати розмір пені, у разі заборгованості по орендній платі. Експерти нагадують, що здавати квартиру повинен її власник, а не родич. Якщо родич покаже довіреність на будь-які операції з житлом, її необхідно перевірити у нотаріуса, оскільки її могли давно відкликати.

Нагадаємо, що в Києві сильно змінилися ціни на оренду квартир.

Раніше повідомлялося про те, що Києві зловили квартирного злодія-невдаху, який сховався під диваном.

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