В Киеве сильно изменились цены на аренду квартир: все подробности

Аренда квартир в Киеве значительно выросла (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали о том, как увеличились цена на аренду жилья в столице

Арендовать квартиру стало намного дороже, чем в прошлом году. Больше всего подорожали однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Об этом сообщает Delo.ua, ссылаясь на аналитиков OLX Недвижимость.

Аренда однокомнатных квартир в первом полугодии 2019 года в среднем выросла на 43%, двухкомнатных - на 30%, а трехкомнатных квартир - на 44% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Дешевле всего снять квартиру в Киеве можно в Деснянском районе. Здесь однокомнатная квартира в месяц обойдется в 6 500 грн. А по цене трехкомнатной квартиры, 9 800 грн, можно арендовать однокомнатную квартиру в Шевченковском районе, который является вторым по стоимости аренды.

Аренда квартир в Киеве значительно выросла (Инфографика: olx.ua)

Самые дорогие квартиры расположены в Печерском районе столицы. Здесь стоимость трехкомнатной квартиры обойдется в 40 600 грн. При этом, в 2018 году такую квартиру можно было снять за 15 тысяч гривен.

Тройку самых дорогих районов Киева замыкает Голосеевский район. Здесь двухкомнатная квартира обойдется в 13 900 грн. В других районах "двушку" можно найти за 12 000 грн.

По данным экспертов, однокомнатные и двухкомнатные квартиры дешевле снимать в начале года, поскольку уже к лету аренда начинается увеличиваться. В июне стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 4%, однокомнатных - на 2%.

С трехкомнатными квартирами ситуация была другая, там цена поднималась в начале года (почти на 5%), а к лету было без изменений.

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