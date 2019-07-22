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Госстат зафиксировал рост цен на жилье

Новости » Экономика    22.07.2019 - 13:07
Госстат зафиксировал рост цен на жилье
Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены растут в пределах общей инфляции

Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли на 6,5%, на вторичном - на 13,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,8%, на вторичном - на 10,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,6%, на вторичном - на 14,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 10,9%, на вторичном - на 14,4%.

Госстат зафиксировал рост цен на жильеДанные: ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год в Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.

Напомним, потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

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