Безкоштовно? Та ні! Як виник вираз "на халяву" і що він означає

Фраза "на халяву" давно й міцно вкоренилася в нашій повсякденній мові. Вона одразу викликає усмішку - хто ж не любить щось отримати безкоштовно? Але за цим слівцем криється доволі цікава історія, і не одна.

Що таке "халява" насправді?

У класичному розумінні "халява" - це частина чобота. Саме так: верхня, трубчаста частина, яка закриває литку. Це значення фіксує і літературна мова.

"Невідома підійшла під ліхтарню і почала об стовпець обтирати свої покаляні чоботи з кривими закаблуками, драними халявами" (Панас Мирний)

Однак із плином часу слово отримало друге життя - вже як сленгізм, який означає "щось, що дісталося даром". І нині цей вислів - справжній хіт у розмовній мові.

На додаток, існує навіть студентська традиція "закликати халяву": напередодні іспиту, рівно опівночі, вигукувати у відчинене вікно: "Халяво, прийди!" - аби сесія склалася легко.

Як же з`явився вислів "на халяву"?

Версій - кілька, і кожна по-своєму цікава.

Перша версія - з чоботарської справи

Наші пращури носили добротні шкіряні чоботи, і часто зношувалася лише їхня нижня частина. Халява ж залишалася цілою. Щоб зекономити, майстри просто пришивали нову підошву до старої халяви, й виходило ніби нове взуття - але значно дешевше. Так і з`явився вислів "на халяву", себто отримати щось майже даром або задарма.

Друга версія - з єврейської традиції

Деякі мовознавці виводять слово з івриту. Там є слово "халав" (חָלָב), що означає "молоко". У єврейських громадах перед шабатом роздавали їжу бідним - зокрема, молоко. Звідси виникла практика: йти по молоко - "на халяву", тобто безкоштовно.

Є також колоритна одеська історія: у робітничій синагозі в шабат не можна було працювати, а от доїти корову - треба. Проте переробляти молоко (на сир чи сметану) заборонялося. Його просто залишали у бідонах біля синагоги - хто хотів, той забирав. Так і казали: "йду на халяву" - по безкоштовне молоко.

"Халява" у фразеології та сленгу

Українська мова має чимало сталих висловів із цим словом. Ось лише кілька:

лизати халяви (халяву) - підлабузнюватися до когось

робити з губи халяву/з писка халяву - лаятися, грубіянити

ускочити вище халяв - потрапити в біду чи халепу

видно пана по халявах - взуття (а отже, і халява) вказує на статус людини

А ще "халява" могла бути й лайкою:

"А ти, кажеш літом і свічки не світиш! Жалієш грошей. Ех ти, халява!" (Панас Мирний)

Як сказати інакше?

Маємо багато синонімів до вислову "на халяву", залежно від стилю мовлення: