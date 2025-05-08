Безкоштовний еліксир здоров'я. Просто зберіть цю траву і випивайте склянку на день

Яку траву треба збирати для здоров'я

Сік кропиви вважається корисним напоєм завдяки багатству поживних речовин і численним оздоровчим властивостям. Його регулярне вживання допоможе зміцнити організм і його імунітет, очистити його від токсинів і підтримати лікування різних захворювань. Має сечогінну та протизапальну дію, запобігає анемії, знижує тиск і рівень цукру в крові, допомагає доглядати за красою.

Кропива містить, серед іншого: активні інгредієнти, такі як: вітаміни А, С, Е, К, В2, мінерали: кальцій, магній, залізо, кремній, а також хлорофіл, ксантофіл, каротин, дубильні речовини, пантотенову кислоту, дубильні речовини та флавоноїди (кемпферол, кверцетин, рутин, ізорамнетин).

Сік кропиви - це цінна натуральна дієтична добавка, яка може благотворно впливати на багато аспектів здоров'я. Однак варто пам'ятати про помірність і можливі протипоказання.

Від чого допомагає сік кропиви?

Сік кропиви діє на організм по-різному, а його оздоровчі властивості відомі здавна. Ось основні механізми дії та користь соку кропиви:

Підтримує сечовидільну систему

має сечогінну дію, що сприяє виведенню з організму надлишку води та солі; це корисно при інфекціях сечовивідних шляхів, допомагаючи вимивати бактерії.

Очищає організм від токсинів

Сприяє детоксикації організму, підтримуючи роботу нирок і печінки, сприяючи виведенню шкідливих продуктів обміну і важких металів,

Підтримує травлення

Сполуки, що містяться в кропиві, можуть підтримувати роботу підшлункової залози, печінки та шлунка, а також регулювати процеси травлення.

Багатий поживними речовинами

Сік кропиви є джерелом багатьох вітамінів (А, С, Е, К, вітаміни групи В), мінералів (заліза, магнію, кальцію, калію, кремнію), антиоксидантів (флавоноїдів, поліфенолів), жирних кислот і амінокислот.

Зміцнює організм і підвищує імунітет

Завдяки вмісту вітамінів і мінералів підтримує імунну систему.

Запобігає анемії

Високий вміст заліза може підтримувати лікування та профілактику анемії.

Знімає запалення

Кропива має протизапальні властивості, які можуть бути корисними при різних станах, включаючи ревматоїдний артрит.

Знижує артеріальний тиск

може короткостроково знизити артеріальний тиск через сечогінну дію та виведення надлишку солі,

Підтримує здоров’я волосся та шкіри

При внутрішньому та зовнішньому застосуванні він може зміцнити волосся, запобігти випаданню, заспокоїти себорею та допомогти в лікуванні лупи; він також може покращити стан шкіри.

Антигістамінні властивості

Містить кверцетин та інші сполуки, які можуть пригнічувати вивільнення гістаміну, що може бути корисним для алергіків,

Підтримує здоров'я печінки

Має захисну дію на печінку, захищаючи її від токсинів і запалень,

Може знизити рівень цукру в крові

Деякі дослідження показують, що кропива може мати гіпоглікемічний ефект.

Як зробити сік з кропиви

Існує кілька способів приготування соку з кропиви. Кращий спосіб зберегти поживну цінність кропиви - отримати сік з кропиви за допомогою соковижималки. Однак якщо у вас немає такого приладу, ви можете зробити сік традиційним способом.

Як приготувати сік з кропиви традиційним способом (без соковижималки)?

Крупно наріжте помите листя. Подрібнену кропиву помістіть в каструлю і залийте невеликою кількістю кип’яченої охолодженої води так, щоб вона ледве покривала листя.

Відставте в прохолодне місце приблизно на 12-24 години, щоб кропива намочилася. Процідіть рідину через дрібне сито або марлю, ретельно віджавши листя. За бажанням можна додати лимонний сік або трохи меду для аромату та консервації.

Перелийте сік в стерилізовану пляшку або банку. Зберігайте в холодильнику до кількох днів. Ви також можете пастеризувати сік, щоб продовжити термін його зберігання (приблизно 30 хвилин у гарячій воді).

Як пити сік кропиви?

В якості профілактики зазвичай рекомендують пити по 25-50 мл соку один раз на день, бажано вранці, натщесерце або перед їжею.

Як підтримка при недугах - у деяких випадках, напр. при анемії або слабкості дозу можна збільшити до 2 разів на добу по 25-50 мл.

Для дітей - дозування для дітей має бути значно меншим і обов’язково консультуватися з лікарем.

Загальна доза становить 1 чайну ложку (приблизно 5 мл) 1-2 рази на день для підвищення імунітету.