Рослина №1, яка найкраще бореться зі стресом: не всі про неї знають

Ашвагандха - це природний та доступний антистрес. Давня рослина має здатність знижувати рівень кортизолу та покращувати психологічний стан у стресових ситуаціях

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Як ашваганда допомагає зменшити стрес

Може знизити кортизол

Ашваганда - рослина, яка являє собою вічнозелений пасльоновий чагарник з невеликими червоно-оранжевими м’ясистими плодами з великою кількістю дрібних кісточок.

Основна причина, чому ашваганда пов'язана зі зняттям стресу, полягає в тому, що рослина допомагає знизити рівень кортизолу - основного гормону стресу в організмі. Він тенденцію до різкого зростання під час хронічного стресу та може погіршити такі симптоми, як втома, перепади настрою, збільшення ваги та гормональний дисбаланс.

Дієтолог Бесс Бергер розповів, що а шваганда відома як адаптоген, який допомагає організму адаптуватися до стресових ситуацій шляхом зниження рівня кортизолу. Дослідження показали, що ашваганда знизила рівень кортизолу в сироватці крові учасників і знизила рівень сприйнятого стресу.

Інше дослідження виявило, що прийом 500 міліграмів екстракту кореня ашвагандхи протягом 60 днів полегшує легкий або помірний стрес і знижує рівень кортизолу серед учасників.

Покращує сон

Ашваганда може мати позитивний вплив на якість сну, що також відіграє важливу роль у знятті стресу. Додавання рослини буде сприяти швидшому засинанню та підвищує розумову активність після пробудження.

Добові дози становили від 120 до 600 міліграмів протягом 6-12 тижнів. Через 30 днів студенти, які приймали ашвагандху в межах дослідження, повідомили про кращу якість сну та рівень енергії, ніж ті, хто приймав плацебо.

Вчені вважають, що цей цілющий вплив на сон пов’язаний зі здатністю ашвагандхи знижувати рівень кортизолу та змінювати рецептори ГАМК у центральній нервовій системі. Це може допомогти зменшити стрес і тривогу та покращити сон.

Поради щодо вживання ашвагандхи

На відміну від багатьох інших трав, ашваганда найбільш широко доступна як добавка. Загалом більшість людей безпечно вживати ашвагандху протягом трьох місяців.

Є кілька доступних чаїв ашваганда, але вони можуть містити недостатню кількість трави, щоб мати терапевтичний ефект. Вони також можуть впливати на ефективність інших ліків, які ви приймаєте, тому варто проконсультуватись з лікарем.

Якщо ви хочете приймати ашвагандху, то шукайте авторитетний бренд харчових добавок, який використовує стандартизований екстракт кореня, в ідеалі сертифікований сторонніми тестовими групами, такими як USP або NSF.

Важливо розуміти, хоч ашваганда може допомогти зменшити стрес, але це не чарівний засіб. Це не заміна терапії, ліків чи інших методів лікування, якщо ви маєте справу з хронічною тривогою або розладами психічного здоров'я.

В якому вигляді приймати

Ашвагандху можна приймати у кількох формах, і вибір залежить від ваших уподобань та цілей. Найпоширеніші форми: