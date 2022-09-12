UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бежали, как серая туча: жители Балаклеи рассказали о позорном побеге россиян

Жители Балаклеи рассказли детали о поражении россиян (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Город Балаклея в Харьковской области был освобожден от российских оккупантов 10 сентября. Военные ВСУ подняли флаг над городом. И Жители Балаклеи видели, как убегают российские оккупанты.

Об этом рассказала жительница Балаклеи Анна Горбель в эфире "Эспрессо".

Российские солдаты в панике покидали город и бросали все - военную технику, личные вещи и даже своих раненых.

"Сначала ВСУ освободили Юго-Западный район Балаклеи - Лагеря, и оккупанты, как серая туча бежали оттуда. Подъехал танк и 50 солдат забрались на тот танк, приехала скорая помощь, и российские солдаты забрались в машину. Они просто убегали, их снесло словно ветром. Они не успевали собирать вещи и забирали у людей машины", - рассказала Горбель.

По словам жительницы Балаклеи, во время оккупации, россияне брали в плен гражданских и требовали, чтобы они сотрудничали с ними. А тех, кто отказывался - убивали.

"Они допрашивали людей и заставляли сотрудничать с ними. Учительницу с мужем и дочерью взяли в плен и вербовали, чтобы она сотрудничала с ними. Людей обыскивали на блокпостах и наказывали за патриотические татуировки. Молодого врача убили, когда он возвращался с работы", - рассказала женщина.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что россияне оставили в Харьковской области для ВСУ рабочей военной техники на сотни миллионов долларов.

А также мы показывали невероятное видео из освобожденной Балаклеи, которые вызывает слезы абсолютно у всех.

Читайте РБК-Украина в Google News
Балаклея